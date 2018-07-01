Umut Zenar genel müdür oldu

Akçansa Genel Müdürlüğü’ne Umut Zenar atandı. Akçansa Genel Müdürlüğü görevini, 9 Temmuz itibarıyla Umut Zenar üstlenecek.



Sabancı Topluluğu şirketlerinden Akçansa’da bayrak değişimi yaşanıyor. 2004 yılından bu yana şirketin farklı departmanlarında görev yapan, 2016-2017 yıllarında genel müdürlük sorumluluğunu üstlenen Umut Zenar, yeniden Akçansa Genel Müdürü olarak atandı. Umut Zenar görevine 9 Temmuz’da başlayacak.







Umut Zenar kimdir ?





2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan, 2010yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamamlayan Umut Zenar, kariyerine 2003 yılında Zorlu Enerji Grubu’nda İş Geliştirme ve Planlama Uzman Yardımcısı olarak başladı. Sabancı Topluluğuna 2004 yılında katılan Zenar, Aralık 2016 tarihine kadar Akçansa’da sırasıyla Satış Uzmanı, Pazarlama ve Satış Planlama Yetkilisi, Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Strateji, İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı ve son olarak da Akçansa Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. Aralık 2016 – Haziran 2018 tarihleri arasında grup dışında çalışan Umut Zenar, 9 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa’da Genel Müdür koltuğuna oturacak.



Akçansa Hakkında



Temelleri 1967 ve 1974 yıllarında Akçimento ve Çanakkale Çimento ile atılan ve 1996 yılında bu iki şirketin birleşmesi sonucunda Türkiye’nin en büyük çimento üreticisi konumuna gelen Akçansa, bir Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşudur.Çimento ve hazır beton üretiminde Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde faaliyet gösteren Akçansa, iştiraki olan Betonsa şirketiyle 1998 yılında birleşmesi sonucunda, Marmara ve Ege bölgelerine yayılmış 40’a yakın hazır beton tesisinde ‘Betonsa’ markasıyla hizmet vermektedir. Akçansa, dünya kalite standartlarına uygun ürünleri, kimliği, üstün hizmet anlayışı ve yüksek teknoloji donanımlı tesisleriyle ülkemizin çimento ihtiyacının yüzde 10’unu, toplam çimento ve klinker ihracatının ise yüzde 12,5’ini karşılamaktadır. Modern limancılık anlayışıyla hareket eden Akçansa Port markasıyla genel kargo, dökme yük, proje yükü, uluslararası ve dahili Ro-Ro, depolama, ardiye, konteyner operasyonları, CFS, dökme sıvı yük hizmetlerinin yanı sıra ‘butik hizmet’ anlayışına sahip limanlarından üçüncü şahıslara da hizmet vermektedir.



Akçansa’nın vizyonu, tüm paydaşları tarafından güvenilen ve en çok tercih edilen iş modeline sahip şirket olarak, yapı malzemeleri sektöründe tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümektir.



Akçansa’nın misyonu, toplumsal, çevresel, yasal ve etik değerlere bağlı kültürü ile tüm sosyal paydaşları için değer yaratarak, toplumun yaşam kalitesini yükselten lider yapı malzemeleri şirketi olmaktır.



