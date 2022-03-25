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Ünlü otel zincirine yeni operasyon direktörü

Türkiye’nin ilk uluslararası otel zinciri Dedeman Hotels & Resorts International’ın Operasyon Direktörlüğü görevine turizm ve otelcilik sektörünün deneyimli ismi Gürkan Kaban getirildi. 

Ünlü otel zincirine yeni operasyon direktörü

Profesyonel iş hayatına 1995 yılında Çırağan Kempinski’de başlayan Gürkan Kaban sırasıyla; Royal Caribbean International, Rixos Ankara, Dedeman İstanbul, Crowne Plaza İstanbul Asia, Hilton İstanbul Kozyatağı otellerinde farklı görev ve sorumluluklar üstlendi. Kaban, son olarak Holiday Inn Şişli’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. 

Gürkan Kaban; Dedeman otellerinin uluslararası standartlarının uygulanması, maksimum misafir ve çalışan memnuniyetine ulaşılması, gelişen ve değişen dünya koşullarına uygun eğitim çalışmalarının takibi ve sürdürülebilirlik konusunda çalışmalarının yanı sıra kontrollü ve sağlıklı büyüme hedeflerine ulaşılması için önemli projelerde rol alacak.

Evli ve bir çocuk babası olan Gürkan Kaban, iyi derecede İngilizce bilmektedir. 

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Anahtar Kelimeler:
Dedeman Hotels & Resorts InternationalGürkan KabanDedeman
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