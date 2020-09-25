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Yeni CEO Cem Maltaş oldu

10 yıldır A101 CEO’su olarak görev yapan Erhan Bostan, Turgut Aydın Holding’de yeni iş dalları için çalışmaya devam edecek. A101’in başına geçecek isim olarak ise 2011’den beri şirketin yönetiminde görev alan Cem Maltaş seçildi.

Yeni CEO Cem Maltaş oldu

Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri A101’de görev değişimi yaşanıyor. 2010 yılından beri CEO görevinde bulunan Erhan Bostan, Aralık ayı sonunda 10.000’inci A101 şubesini açarak, bayrağı Cem Maltaş’a devrediyor.

10 yıldır A101 CEO’su olarak görev yapan Erhan Bostan, Turgut Aydın Holding’de yeni iş dalları için çalışmaya devam edecek. A101’in başına geçecek isim olarak ise 2011’den beri şirketin yönetiminde görev alan Cem Maltaş seçildi.

Erhan Bostan, konuya ilişkin açıklamasında A101’i emin ellere emanet etmekten duyduğu memnuniyetin altını çizdi. Erhan Bostan açıklamasında “10 yıl boyunca gururla yöneticiliğini yürüttüğüm A101’de bayrağı aramızdan bir çalışma arkadaşıma devrettiğim için ayrıca mutluyum. Sayın Cem Maltaş burada kurduğumuz sistemin yaratılmasında önemli katkıları bulunan bir isim. A101’i bugünkü konumundan daha ileri taşıyacağı konusunda Sayın Maltaş’a güvenim tam. Ayrıca A101 CEO’su olarak çalıştığım dönemde sundukları destek ve itimattan dolayı Aydın Ailesi’ne teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

2011 de A101’e katılan ve 2014 yılından beri Satın Alma ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olan Cem Maltaş, yeni görevine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Öncelikle, A101 gibi yenilikçi ve lider bir kurumun yönetimini devralmaktan onur duyuyorum. Sayın Erhan Bostan ile çalışırken edindiğim birikim ve deneyimlerle şirketimizi daha ileriye taşıma görevi heyecan verici. Bugüne dek olduğu gibi, bundan sonra da yapacağımız her işin merkezinde müşterilerimiz ve müşterilerimize sunduğumuz değeri artırmak olacak. Kaliteli ürünleri en ucuz fiyatlarla müşterilerimize ulaştırma misyonumuzu geliştirerek sürdüreceğiz. ” dedi.Cem Maltaş 1 Ocak 2021 itibariyle yeni görevine başlayacak.

A101 Hakkında:

Perakende sektörünün en yaygın zinciri olan A101, Türkiye’nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde, 9000’den fazla market ile faaliyet göstermektedir. Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporu’na göre Dünya’nın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi olan A101, yaklaşık 57.000 çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasındadır. Türkiye’nin en büyük 15 şirketi arasında yer alan A101 zincir marketlerinde; müşterilerine en ucuz fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim malzemeleri sunmaktadır.

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