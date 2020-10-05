Yeşilay’da bayrak değişimi

M. Nurullah Atalan, yaklaşık 20 yıl boyunca farklı sektörlerde görev aldı. Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi gibi farklı lokasyon ve kitleleri içinde bulunduran, sinerjik yönetimin büyük önem taşıdığı genç neslin eğilimlerini, trendlerini bilen kurumlarda, yöneticilik yaptı. 2017’de Yeşilay’da İdari İşler Müdürü olarak göreve başlayan Atalan, 2019 yılında Yeşilay Genel Müdür Yardımcısı olurken, 2020 Eylül ayı itibariyle de Yeşilay Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamamlayan Atalan, İngilizce biliyor.

Yeşilay hakkında

1920 yılında faaliyete başlayan Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden; ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı mücadele alanlarına dahil olmuştur.

Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 81 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. 2015 yılında YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) kurulmuştur. 444 79 75 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, şu an Türkiye genelinde ve Kıbrıs’ta aktif olarak 61 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile bağımlılık alanında profesyonel psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadrosu ile psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlamaktadır.

Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. BM Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsüne ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Mükemmeliyette 5 Yıldızlı Yetkinlik” belgesine sahip olan Türkiye’nin tek sivil toplum kuruluşudur.