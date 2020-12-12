Yıllardır gençlerle daha verimli araç için çalışıyor

35 yıllık geçmişiyle dünyanın en uzun soluklu öğrenci inovasyon yarışmalarından biri olan Shell Eco-marathon’un bu yıl ilk kez yürüttüğü sanal yarışma, “Geleceğin Yarışı”na (Pitch the Future) Türk takımları damga vurdu. Ankara TED Üniversitesi AlecTED takımı, “Araçlardaki Karbon Emisyonlarının İzlenmesi ve Azaltılması" kategorisindeki sıradışı projeleriyle yarışmanın dünya finalinde özel ödüle layık görüldü.

Geleceği tasarlayacak öğrencileri sürdürülebilir enerji, teknoloji, inovasyon ve mühendislik alanlarında geliştirmeyi hedefleyen Shell Eco-marathon, bu yıl ilk kez “Geleceğin Yarışı” (Pitch the Future) başlığıyla online olarak tüm dünyadan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Öğrencilerin, inovatif fikirler üretmelerini hedefleyen yarışmada gerçek dünyadaki enerji sorunlarına çözüm üretmeleri için dünyanın dört bir yanından üniversite ve lise takımları online olarak bir araya geldi. Ankara TED Üniversitesi öğrencilerinin yer aldığı AlecTED takımı “Araçlardaki Karbon Emisyonlarının İzlenmesi ve Azaltılması” kategorisinde Avrupa 1.si olduktan sonra yarışmanın dünya finalinde özel ödüle layık görüldü.

Ankara TED Üniversitesi AlecTED takımı kendilerine Avrupa birinciliği ve dünya finalinde özel ödül getiren projeleri ile araçlardaki CO2 emisyonlarını izlemek ve sanal olarak paylaşmak için bir binek araca monte edilebilen kapsamlı bir sistem prototipi tasarladı ve ayrıca sürüşten kaynaklanan emisyonların nasıl azaltılacağına dair çözüm önerileri üretti.

Son yıllarda başarılarıyla dikkat çeken diğer Türk takımlarından İTÜ Facilis Takımı, ODTÜ ODTU-TEK Takımı, Uludağ Üniversitesi Umakit Takımı da “Evlerdeki Karbon Emisyonlarının Azaltılması” ve “Karayolu Taşımacılığındaki Karbon Emisyonlarının Azaltılması” kategorilerinde finale kalarak Türk gençlerinin inovasyon çalışmalarındaki başarısını bir kez daha gösterdiler.

Shell Eco-marathon “Geleceğin Yarışı” (Pitch the Future) online yarışma kapsamında Türk gençlerinin dünya finalinde ödül almasının büyük bir gurur olduğunu belirten Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, “1923’te hizmet vermeye başladığımız günden bugüne Türkiye’nin hem ekonomisine hem de sosyal gelişimine katkıda bulunmak birincil önceliğimiz oldu. 35 yıldır gerçekleştirilen dünyanın en uzun soluklu öğrenci inovasyon yarışması Shell Eco-marathon ile geleceği tasarlayacak öğrencileri sürdürülebilir enerji, teknoloji, inovasyon ve mühendislik alanlarında geliştirmeyi hedefliyoruz. Lise ve üniversite çağında alternatif enerji kaynakları ile daha verimli araçlar tasarlayan geleceğin mühendislerinin yaşıtlarıyla biraraya geldiği Shell Eco-Marathon’da artan başarısını görmekten çok mutluyum ve hepsinle gurur duyuyorum. Tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Türkiye, Shell Eco-Marathon Avrupa’ya, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan takımlarla 2005 yılından bu yana katılım gösteriyor. Bu yıla kadar fiziki olarak düzenlenen yarışmaya, 120’nin üzerinde Türk takımı ve 2000’e yakın Türk öğrenci katıldı. Online olarak gerçekleşen Shell Eco-marathon, “Geleceğin Yarışı” (Pitch the Future) yarışmasında ise katılımın en yoğun olduğu ülke olan Türkiye’yi bu yıl 11 üniversite takımı temsil etti.

Shell Türkiye Hakkında

Türkiye’de 1923’ten bu yana faaliyet gösteren Shell, enerji alanında sektöre yeniliklerle, yüksek standartlarla liderlik etmek ve ekonomiye katkıda bulunmak için çalışmaya devam ediyor. Shell, Türkiye’de; “Perakende Satışlar, “Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama”, “Filo Çözümleri”, “Ticari Yakıtlar”, “Enerji ve Gaz”, “Doğalgaz ve Petrol Arama”, “Havacılık Satışları”, “Kimya Satışları” ve “Denizcilik Satışları” alanlarında faaliyet gösteriyor.

Shell, her gün 1 milyondan fazla misafirini Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış 1000’nin üzerindeki istasyon ağında misafir ediyor ve yine her gün 500 binden fazla motorlu taşıta, yüzlerce şantiyeye akaryakıt ikmali yapıyor. Akdeniz’deki tek gres ve en büyük madeni yağ üretim tesisi olan Derince’deki Shell Madeni Yağ ve Gres Üretimi Tesisi’nden 61 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

97 yıldır faaliyet gösterdiği Türkiye’de geçmişten beri sektöründe birçok alana liderlik etmektedir; müşteri memnuniyetini her zaman önceliğine koyan Shell, 500’den fazla istasyonunda Shell Select marketleri ile 2000’e yakın farklı ürünü müşterilerine sunuyor. 300’den fazla istasyonunda çocuklar için özel tasarlanmış çocuk tuvaletleri bulunuyor. 500 ‘Engelsiz Hizmet Alanı’ ile istasyonlarını ziyaret eden engelli misafirlerinin yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Shell, yol güvenliği, inovasyon, çevre, kadın&genç istihdamı ve engelsiz yaşam alanındaki sosyal yatırım programları ile Türkiye’nin sosyal gelişimine de katkıda bulunuyor. Yol emniyeti alanında “Trafikte Küçük Hata Yoktur” ile öğrencileri trafik güvenliği konusunda bilinçlendiriyor. İnovasyon alanında “Shell Eco-Marathon” ile her yıl yaklaşık 1000 lise ve üniversite öğrencisinin geleceğin enerjileri ile daha verimli araç üretmesine imkan sağlıyor. Engelsiz yaşam kapsamında müşterileri ve iş ortakları ile topladıkları kapakları tekerlekli sandalyeye dönüştürüyor. İstihdam alanında; akaryakıt sektöründe bir ilk olan “Shell’de Kadın Enerjisi” kadın istihdamı programı ile 2023 yılında 5000 kadına istihdam yaratmayı hedefliyor. Ayrıca, Türkiye genelinde belirlenen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören gençlere staj ve mezunlarına iş imkanı sunuyor.

Shell, Türkiye’deki faaliyetlerinde 757’si doğrudan, 15.000 kişiye dolaylı olarak istihdam sağlamaktadır.