Yurt dışında iş bulmanın püf noktaları

TransferGo Türkiye Büyümeden Sorumlu Ülke Müdürü Senem Ergüvenoğlu, yurt dışına yerleşmedeki en önemli sebeplerden bir tanesinin de iş bulma ya da değiştirme yönünde olduğunu söyledi. Ergüvenoğlu, “Bir para transferi şirketi olduğumuz için doğal olarak işimiz uluslararası boyutta ve yurt dışında bir yakını olan veya yurt dışına gitmeyi isteyen birçok müşterimizle de iletişim halindeyiz. Yurt dışında iş yaşamını çekici kılan faktörlerin çeşitli olduğunu görüyoruz. Bu kimisi için değişiklik ve macera, kimisi için gelir arttırma, kimisi için ise kariyer yolunda atılmış stratejik bir adım oluyor. Motivasyonun kaynağından bağımsız olarak, biz de TransferGo olarak yurt dışında iş arayışı kolaylaştırmak adına, insanlara yardımcı olacağını düşündüğümüz bir takım püf noktalarını derledik.”

Yurt dışında iş bulmaya dair bazı püf noktalar şöyle:

Hayal kurmaktan korkmayın

Amacınız yeni denizlere ve ufuklara doğru yol almaksa, yelkeninizin vizyonunuz olduğunu unutmamak gerekiyor. O yüzden vizyonu hep geniş tutmakta fayda var. Hayal kurmaktan korkmayın. Yurt dışında, özellikle Avrupa ülkelerinde, geçmişte yaptığınız işin tanımından çok, konuyla ilgili sahip olduğunuz yetenek ve motivasyonunuzu göstermeniz çok önemli. Bu sebeple iş başvurusuna başlamadan önce, kendinize birtakım kritik ve temel sorular yönlendirmeniz. „Hayattan beklentim nedir? Şu an çalıştığım işi severek yapıyor muyum? İşimin sevdiğim bileşenleri neler? Tekrar seçme şansım olsa hangi bölümü okurdum?“ gibi sorular size geleceğe dair seçimlerinizi yapmanızda yardımcı olacaktır. Bu konuda kariyer danışmanlarından da yardım alabilirsiniz.

Yabancı dil önemli, ama tek kriter değil

Çalıştığınız ülkenin dilini konuşuyor olmanız tabii ki sizin için büyük bir avantaj olacaktır; fakat bu dili konuşmuyor olmanız ülke değiştirmenize engel değil. İş arayışınızın odak noktasını dil kriteri olarak belirleyip, konuştuğunuz dilleri şart koşan iş ilanlarına yönelebilirsiniz.

Gitmeyi planladığınız ülkeye dair saha araştırması yapın

İş başvurusuna başlamadan önce, planladığınız ülke konusunda bir saha araştırması yapın. Gitmek istediğiniz ülkede, hangi sektör ve bölgelerde personel eksikliği yaşandığına dair bilgi toplayın. Örneğin, günümüzde birçok ülkede faaliyet gösteren teknoloji firmaları bilgisayar yazılımcısı arayışı içerisinde. Ciddi ve yoğunlaştırılmış bir sertifika programıyla kısa bir sürede bu alanda kendinizi geliştirebilir, hatta dil problemi yaşamadan yurt dışında iş hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Öz geçmişiniz geçmişte kalmasın

Nasıl ilerlemek istediğinize karar verdiniz ve hatta uygun da bir iş ilanı gördünüz. Harika! Şimdi yapmanız gereken ilk iş, başvuru belgelerinizi yenilemek. Biz size her şeyi sıfırdan yazmanızı tavsiye ediyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu konuda da araştırma yapmanız çok önemli. Başvuracağınız ülkede kullanılan formatlara bakın. Bu formatlara uyarak, öz geçmişinizi başvurmak istediğiniz işle bağlantılı olacak şekilde şekillendirin. Geçmişteki iş tecrübelerinizden, hedef işle alakalı olan bileşenlerini kullanarak hikayeleştirin ve motivasyonunuzu dile getirin. Tanıdıklarınızın fikrini alın ve başvurunuzu onların geri bildirimlerini de göz önünde bulundurarak iyileştirin.

Önce referans, sonra reverans

Çalışmış olduğunuz firmalardaki iş arkadaşlarınızdan ve yöneticilerinizden size referans mektubu yazmalarını rica edin. Mektupların başvurduğunuz ülkenin dilinde ya da en azından İngilizce olmasına özen gösterin. İş yoğunluklarını göz önünde bulundurarak, onlara bir taslak metin hazırlayabileceğinizi belirtin. Bu teklifinizden memnuniyet duyacaklarına emin olabilirsiniz. Taslağınızda abartılı ifadelerden kaçının, performansınıza pozitif ve dürüst ifadelerle yer verin.

Sosyal medyada sosyalleşin

LinkedIn veya gitmek istediğiniz ülkelerin önde gelen kariyer sitelerinde (Ör: Almanya’da Xing) yerinizi alın. Bu ağlarda profil oluşturun; profilinizde güvenilir, dürüst ve profesyonel bir imaj sergilemeye özen gösterin. Yeni öz geçmişinizi, yabancı dilde, orijinaliyle tutarlı bir şekilde detaylı ve anahtar kelimeler kullanarak dijital formatta oluşturun. Her iki platformu da arama motoru olarak kullanarak iş bulmak için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu platformları kullanarak, görünürlüğünüzü arttırabilir, headhunter olarak adlandırılan kariyer avcılarının dijital ortamda sizi bulmasını kolaylaştırabilirsiniz.

Tanıdıklarınızla iletişime geçin

Yurt dışında çalışmakta olan tanıdık ve iş arkadaşlarınızla iletişime geçin ve onlara yurt dışında çalışmakla ilgili olan niyetinizi belirtin. Burada önemli olan, ısrarcı ve talepkar bir davranış sergilememeye özen göstermeniz. Size yardımı dokunabileceğinizi düşündüğünüz kişiye ulaşarak, onlarla tecrübe ve tavsiyeleri hakkında fikir alışverişi yapmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Böylelikle yurt dışında iş hayatı hakkında daha fazla fikir sahibi olabilir ve hatta sosyal çevrenizin de yardımıyla iş bulma şansı yakalayabilirsiniz.

Çalıştığınız firmanın yurt dışı ayağını da hep takip edin

Eğer uluslararası bir firmada çalışıyorsanız, firmanızın yurt dışında açık pozisyonlarının olup olmadığına bakın. Böylelikle işe alım sürecinde birçok bürokratik engeli aşabilir ve daha kolay bir şekilde hedefinize ilerleyebilirsiniz.

Headhunterlara güvenin

İş bulma sürecinizi kolaylaştırabilecek bir başka strateji de ajans veya headhunter’larla (yetenek avcılarıyla) çalışmak olacaktır. Hem yurt içi hem yurt dışında güvenilir hizmet veren kişi ya da firmaları bulup, arama sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Birçok ajans, hizmet bedelini, çalışan bulduğu şirket ve kuruluşlardan temin ettiğinden ötürü, bu tür hizmetlerden ekstra bir ücret ödemeden yararlanabilirsiniz.

