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Yurtdışına bir lider daha gitti İngiltere'ye transfer oldu

2018 yılından bu yana GSK Türkiye Solunum & HIV İş Birimi Direktörü rolünde GSK Türkiye Liderlik Ekibi üyesi olarak görev yapan Mehmet Aslantaş, 1 Mart 2021 itibarıyla Ürün & Portföy Strateji Direktörü olarak şirket genel merkezi İngiltere GSK House’da görev alacak.

Yurtdışına bir lider daha gitti İngiltere'ye transfer oldu

2018 yılından bu yana GSK Türkiye Solunum & HIV İş Birimi Direktörü rolünde GSK Türkiye Liderlik Ekibi üyesi olarak görev yapan Mehmet Aslantaş, 1 Mart 2021 itibarıyla Ürün & Portföy Strateji Direktörü olarak şirket genel merkezi İngiltere GSK House’da görev alacak.

Lise eğitimini Robert Kolej’de tamamlayan ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Mehmet Aslantaş, kariyerine Pfizer’de başladı. Aynı şirkette yaklaşık 12 yıl boyunca farklı terapötik alanlarda pazarlama, pazara erişim ve iş birimi liderliği pozisyonlarında önemli roller üstlenerek şirket Yönetim Kurulu’nda yer aldı.

GSK İlaç Türkiye bünyesinde çalıştığı süre boyunca, Solunum & HIV İş Birimi Direktörü olarak liderlik ettiği ekiplerde başarılı projelere ve önemli lansmanlara imza atan Mehmet Aslantaş, organizasyonun değişim gündemine önemli katkılarda bulundu.

GSK Türkiye yer aldığı Bölge ülkeleri içerisinde, yurt dışına en çok yetenek gönderen ülke konumunda

Gelişim ve yetenek yönetimi stratejileriyle başarılı liderler yetiştiren GSK Türkiye, çalışanlarına global bir kariyere sahip olma fırsatı sunuyor. GSK Türkiye, yer aldığı bölgedeki ülkeler içerisinde, yurt dışına en çok yetenek gönderen ülke olmasıyla öne çıkıyor. Son 3 yıl içinde toplamda 29 çalışan bölge ofislerinde ve yurt dışında farklı rollere atandı.

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