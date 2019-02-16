Şimdi ve burada seçim zamanı

Seçimin Sorumluluğundur

Hayat yolculuk. Hayatın anlamı varmak değil varmak için yolda olmak. Yani yolculuğun kendisi.

Bazen bazılarımız isteklerimiz olduğunda mutlu olacağımızı sanarak yaşanılan anı kaçırıyor, hayatı ıskalayabiliyor.

Ne istediğin okulu kazandığında ne istediğin işe sahip olduğunda ne zengin ne ünlü olduğunda bitecek hedefler. Aşık olduğuna kavuştuğunda da devam edecek isteklerin.

Her hedefin gerçekleştiğinde mutlu olacağını sanarak hayatı öteleyip durabilir ve yine mutlu olmadığını şaşırarak farkedersin.

Hayat şimdi ve burada olabilmekte.

Yaşadığın anın farkına varmakta.

Yaşıyorsun ya şükret şimdiye.

Değerlerin kökün; yetenek uzmanlık ve ahlakın gövden; ürettiklerin hayata kattıkların ve ışığın hissettiğin hissettirdiklerin de açan çiçeklerin, yeşeren yaprakların.

Sağlam kök ve güçlü bedenin olursa en güçlü fırtınada yine sağlam durursun hele bir de esneksen yani hoşgörülü uzlaşmacı çözüm odaklıysan...

Gölgende buluşanlar, güzelliğine cazibene hayran kalanlar, ürettiklerin sunduklarınla can bulanlar ... olacaktır.

Herşey geçer;dönüşür, gelişir ne çok üzül ne çok sevin ; farket yeter.



ŞİMDİ VE BURADA SEÇİM ZAMANI.



FARKINDA MISIN?



Kimi niye seçeceğini veya kimden niye vazgeçeceğini.

Şimdi seçim zamanı.

Seçimin sorumluluğundur farket ve seç!



Kaç yaşında olduğumu pek düşünmem. Sabah kalkarım ve benim için yepyeni bir gün başlar.’ diyen Steve Jobs’ un bu sözü geldi aklıma.



Şimdi ve burada olmanın dayanılmaz hafifliği ile...