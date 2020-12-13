10 çeşit lahmacun yaptı adını markasını verdi

Türkiye’de lahmacunda boşluk var… İyi lahmacun yapan çok fazla usta yok… Bu sözleri son dönemde lezzet durakları arasında gösterilen İrfan Usta Lahmacun’un kurucusu İrfan Temel söylüyor.

Aslında lahmacunun anavatanı sayılan Türkiye’de bu alanda bir boşluk olmadığını düşünebilirsiniz. Ama öyle değil. Çünkü lezzetli bir lahmacunu nerede yiyebilirim sorusuna hiçbirimiz hemen yanıt veremiyoruz. Bu alandaki lezzet durakları iki elin parmakları kadar bile değil.

İşte İrfan Usta kendi alanında yaptığı yenilikler ile bu kapsama alanına giren kuruluşlardan biri… Kurucu İrfan Temel’in işin başında olması, kendi standartlarını oluşturması. Sürekli yenilikler yapması lezzet durakları arasında yer almasını sağlıyor.

Aslında İrfan Usta çok eskilere dayanan bir şirket değil. Şirketin kuruluşu ve gelişimi şöyle özetleniyor:

. İrfan Usta ilk restoranı 2013 yılında açtı. Kozyatağı, Pendik, Beşiktaş, Ataşehir ve Ankara’dan sonra Bulgurlu’da tarihi Feraye Köşkünde hizmet vermeye devam etti. Ayrıca Bostancı'da İrfan Usta Şarküteri ve İçerenköy de tatlı imalathanesi ile farklı bir tarz ortaya koydu.

. Kurucu İrfan Temel’in mutfağa olan merakı küçük yaşlarda başlamıştı. Bıçak tutmasını 10 yaşında öğrendiğini söyler hep konuşmalarında. Meslek hayatına 1990’lı yılların başında İstanbul Beşiktaş’ta lüks bir restoranın mutfağında başladı.

. Çalıştığı restorandaki usta ondaki ışığı gördü ve bir gün bana “sen kebap yapabilir misin?” diye sordu. Bu soru onun ustalığa adımını atmasını sağladı. Sonra kendini geliştirmek için gece gündüz çalıştı.

. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasının en iyi 6 restoranında çalıştı. Ve sonra kendi ismini verdiği markasını kurdu. Şimdi 7 şubeye çıktı ve bundan sonra franchise sistemiyle restoran sayısını 40’a çıkarmayı hedefliyor.

Toplam 11 çeşit lahmacun

Klasik . Antep, Urfa, Harman, Peymacun, Vegan, Cevizli, Kaşarlı, Kokoreçli, Tavuklu, Balıklı