100 vegan ürün var

Metro Türkiye 2021 yılı sonuna kadar tüm ürün kategorilerinde vegan ürün bulundurmayı hedefliyor!.. Vegan beslenme tarzı, son yıllarda daha çok hayatımıza girmiş durumda. 30 yıldır müşterileri için doğru ve güvenilir alışverişin adresi olma amacıyla çalışmalarına devam eden Metro Türkiye raflarında 100‘e yakın vegan ürüne yer vererek vegan beslenmeyi tercih edenlerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Temel gıda maddelerinden hijyenik ürünlere, Türk mutfağının vazgeçilmezi olan ürünlerin vegan muadillerinden kahvaltılık seçeneklere kadar bitkisel bazlı pek çok ürün Metro Türkiye raflarında tüketicilerle buluşurken, hedef 2021 yılı sonuna kadar tüm kategorilerde vegan beslenmeye uygun ürün bulundurmak.

İlk defa, İngiltere'de Vegan Topluluğu'nun 50'nci kuruluş yıldönümü anısına kutlanan 1 Kasım Dünya Vegan Günü, o tarihten bu yana veganlığın insanlığa, doğaya ve hayvanlara olan faydaları göz önüne alınarak farklı etkinliklerle kutlanıyor.

Hayvansal ürünlerin tüketilmediği veganlık son yıllarda daha çok karşımıza çıkıyor. Araştırmalar bitkisel bazlı gıda ürünlerinin satışının son üç yılda arttığını gösteriyor. Diğer yandan 2018 yılında perakende sektöründe bitkisel bazlı gıda ürünleri, tüm ürünlerin %20'sini oluştururken; bu ürünlerin 2019 yılında satış miktarı 5 milyar dolar oldu. 2019 yılında en çok satılan bitkisel bazlı ürünlerin ise süt ve et olduğu belirtiliyor. Tüm bunlara ek olarak insanların sağlıklı beslenmeye daha fazla önem verdiği pandemi döneminde de bu gıdalara talep önemli ölçüde arttı. Pandemi döneminde bitkisel bazlı ürünlerin satışları geçen yıla kıyasla %148 oranında artış kaydetti.

100’e yakın vegan ürün raflarda

30 yıldır tüm müşterileri için doğru ve güvenilir alışverişin adresi olma amacıyla çalışmalarına devam eden Metro Türkiye’de vegan beslenmeye uygun geniş ürün yelpazesi bulunuyor. Bu yelpaze içerisinde temel gıda maddelerinden hijyenik ürünlere, Türk mutfağı lezzetlerinin muadillerinden kahvaltılık seçeneklere kadar birçok ürün sunuluyor. Bitkisel bazlı hamburger köfte, vegan sucuk ve vegan peynirler ilk etapta göze çarpan ürünler arasında yer alıyor. Metro Türkiye ayrıca kendi markası Metro Chef ile makarna ürünlerinde de vegan alternatif sunuyor. Şu an 100’e yakın vegan ürüne raflarında yer veren Metro Türkiye’nin hedefi ise 2021 yılı sonuna kadar tüm ürün kategorilerinde vegan ürün bulundurmak.

Metro Türkiye bünyesinde hayata geçirilen Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’nun şefleri de bugüne özel olarak Kızarmış Vegan Burger Burritos tarifini de paylaştı.

İşte o tarif:

Kızarmış Vegan Burger Burritos (4 kişilik)

Malzemeler

Vegan burger 4 adet

Meksika fasulyesi 150 gr

Taze soğan 50 gr

Kişniş 20 gr

Lime 2 adet

Yasemin pirinci 60 gr

Avokado 2 adet

Yedikule marul 3 adet

Kapıdağ mor soğanı 2 adet

Zeytinyağı 50 ml

Domates 2 adet

Ispanaklı tortilla ekmeği 4 adet

Tuz 6 gr

Yapılışı

Yasemin pirinci 1’e 1,8 oranında su ile kapağı kapalı şekilde 30-40 dakika haşlanır ve tuz karabiber ile tatlandırılır.

Vegan burgerler tavada her tarafı eşit kızaracak şekilde kızartılır.

Malzemelerden domates, taze soğan, kişniş, yedikule marul ve mor soğan ince brunoise şeklinde doğranır.

Avokadolar daha iri küp, kızarmış olan vegan burger de iri parçalar halinde doğranır.

Tortilla ekmeğine sırası ile pirinç, yeşillikler, garnitürler ve vegan burger konulup, eşit bir şekilde kenarları kapatılarak sarılır.

Tost makinesinde veya ızgarada dış kısmı kızartılır ve servis edilir.