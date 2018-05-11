Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER)’in desteklediği, Gazeteci Celal Toprak ile Yayıncı Mehmet Gözcü’nün birlikte organize ettikleri, Kent ve Yaşam ödülleri kapsamında verilen “14. Kent ve Yaşam Ödülleri” sahiplerini buldu.

Sanko Holding ana sponsorluğunda, Armada Hotel’de, 8 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen 14. Kent ve Yaşam Ödülleri törenine, kamu, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Aralarında bilim insanları, kentleşme uzmanları ve sivil toplum örgütü önderlerinin yer aldığı 40 kişilik jüri tarafından belirlenen ödüller, bu alandaki en uzun soluklu etkinlik olarak gösteriliyor.

Gazeteci Celal Toprak tarafından, kanalekonomi’de yayınlanan Kent ve Yaşam programı kapsamında verilmekte olan ödüller, alanında oscar olarak nitelendiriliyor. Proje üretmiş kişi ve kurumları yüreklendirmek ve onurlandırmak amacıyla verilmekte olan Geleneksel Kent ve Yaşam Ödülleri, doğru iş yapmış kişi ve kurumların buluşma noktası haline geldi.





İşte 14.Kent ve Yaşam Ödülleri’ni alan kurum ve kişiler



1-Turizm ve Tanıtım Ödülü: KKTC Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu

2-Yerel Yönetim Ödülü: Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç

3-Akıllı Kent Ödülü: Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu

4-Sektörü Geliştirme Ödülü: İTHİB Başkanvekili İsmail Gülle

5-Değişim Ödülü: Türsab Başkan Vekili Hasan Erdem

6-Emek Ödülü: Birleşik Metal Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu

7-Kent Markası Ödülü: Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir

8-Teknoloji Ödülü: Ticari1 Teknoloji Aş Genel Müdürü Hüsnü Saraç

9-Eğitim Ödülü: Fen Bilimleri Eğitim Kurumu Kurucu Başkanı Nazmi Arıkan - Eğitim Ödülü: Fen Bilimleri Çorlu Okulu Kurucusu Adnan Gürler

10-Yeni Ufuklar Ödülü: Kadın Eserleri Kütüphanesi Ve Bilgi Merkezi Vakfı Başkanı Aslı Davaz

11-Toplumsal Destek Ödülü: Engelli Çocuklar Ve Ailelerini Destekleme Merkezi Eçadem Müdürü Güler Başaran

12-Yatırıma Destek Ödül: Moda Ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk

13-Vizyon Ödülü: Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar

14-Kente Katkı Ödülü: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi - Cemile Esenyel Kau Mütevelli Heyet Başkan Vekili

15-Farkındalık Ödülü: Oyuncu Betül Arım

16-Kültür Sanat Ödülü: Sanatçı – Bilim İnsanı Yusuf Benli

17-Genç İşadamı Ödülü: Giray Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Hazım Giray

18-Başarı Hikayesi Ödülü: Edelstaal. Group YK. Başkanı Turgut Torunoğulları

19-Kadın Girişimciliğine Destek Ödülü: Daikin Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Özen

20-Kobi Ödülü: Yönetim Danışmanı Dr.Yılmaz Sönmez

21-Kentleşmede Yenilik Ödülü: Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka







