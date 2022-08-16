17 Ağustos depremi unutulmayacak

17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23. yılında Derince Belediyesi tarafından deprem şehitlerimizi anma amacıyla program düzenlenecek. 17 Ağustos Çarşamba günü Çınarlı Deprem Şehitliği’nde düzenlenecek programa katılmak isteyen vatandaşlar için saat 19:15’te Derince Kent Meydanı ve Yavuz Sultan Merkez Camii önünden araçlar hareket edecek. Kent Meydanı’ndan hareket edecek olan araç ardından Çınarlı Merkez Camii’nden vatandaşları alarak Deprem Şehitliğine gidecek. Yine saat 19:15’te Yavuz Sultan Merkez Camii’nden hareket edecek olan araç sonrasında Yenikent Merkez Camii önünden vatandaşları alarak Şehitliğe gidecek. Çınarlı Deprem Şehitliği’nde akşam ezanının okunmasıyla birlikte başlayacak Deprem Şehitlerini Anma Programı’nda hep birlikte akşam namazı kılınacak, ardından Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunarak deprem şehitlerimiz için dualar edilecek. AFİŞ: Derince Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 23. yıl dönümünde deprem şehitlerimizi anmak için program düzenleyecek.

ŞEHİLİK ZİYARET EDİLECEK

Anma programı çerçevesinde 17 Ağustos Çarşamba günü ayrıca şehitlik ziyaret edilerek, camilerde Kuran-ı Kerim tilaveti akabinde dualar edilecek. İlk olarak sabah saat 11.00’da 17 Ağustos Deprem Şehitliği ziyareti ile başlayacak olan program, saat 12.00’da İhsaniye Deprem Şehitliği, 13.30’da İhsaniye Çiftlik Ulu Cami, 15.30’da Değirmendere Şehitliği, 17.30’da Halıdere Merkez Cami, son olarak da Ulaşlı Şehitliği ziyaretinde Kuran-ı Kerim tilavetleri ve dualar ile sona erecek.