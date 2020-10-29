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3 ayda 26 bin ağacı kurtardı

Dünya Tasarruf Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, çevreye verdikleri önemin altını çizdi ve "Bizim kurum kültürümüzün bir parçası olan çevre misyonu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan bağlılığının bir göstergesi olarak görüyoruz. ‘İnsana değer, çevreden başlar’ mottosuyla hareket eden bir markayız" dedi.

3 ayda 26 bin ağacı kurtardı

İklimlendirme sektörünün inovatif şirketi Daikin’in, Sakarya’daki fabrikasında Temmuz ayında devreye aldığı Güneş Enerjili Sistem (GES), hedeflenenin üzerinde başarıya ulaşarak enerji ihtiyacının tümünü karşılamaya başladı. 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedeniyle bir açıklama yapan Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, kurum kültürünün bir parçası olan çevre misyonunun öneminden söz ederek, “Daikin olarak üretimden lojistiğe, ürünlerimizin satışından kullanım ömrünün sonuna kadar her adımda sıfır karbon emisyonunu hedefliyoruz. Bu amaçla fabrikamızda sürdürülebilir enerji kaynaklarından faydalanabilmek üzere hayata geçirdiğimiz GES projemiz 3 aylık periyotta yüzde 118 oranında elektrik üreterek beklentilerin üzerinde performans yakaladı” dedi.

Çevreci yaklaşımıyla sektörün öncülüğünü yapan iklimlendirme devi Daikin’in hem üretim maliyetlerindeki enerji girdisini kontrol edilebilir kılmak hem de yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak için Sakarya’daki fabrikasında hayata geçirdiği Güneş Enerjili Sistem (GES) projesi meyvelerini verdi. 20 Şubat 2020 tarihinde yapımına başlanan ve Temmuz ayı içinde devreye alınan proje ile ‘yeşil fabrika’sının enerjisinin tümünü kendi üretir hale gelen Daikin, enerji maliyetlerinden büyük oranda tasarruf sağlarken çevreye olan saygısının da altını çizdi.

“İNSANA DEĞER ÇEVREDEN BAŞLAR”

31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, çevreye verdikleri önemin altını çizerken Temmuz ayında devreye alınan GES projesi hakkında şu bilgileri verdi: “Bu projeyi Daikin’in kurum kültürünün önemli bir parçası olan çevre misyonu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan bağlılığının bir göstergesi olarak görüyoruz. ‘İnsana değer, çevreden başlar’ mottosuyla hareket eden bir markayız. Bir GES projesi uygulayarak Daikin’in çevre misyonunu hayata geçirirken maliyetlerimizi de daha kontrol edilebilir hale getirmeyi amaçlamıştık. Daikin olarak üretimden lojistiğe, ürünlerimizin satışından kullanım ömrünün sonuna kadar her adımda sıfır karbon emisyonunu hedefliyoruz. Bu nedenle GES projesi bizim için çok önemliydi. Yatırım maliyeti 3 milyon dolar olan GES projemizle 5.760 kWp güç üreterek fabrikamızın enerji ihtiyacının büyük bölümünü karşılamayı hedefliyorduk. Şubat 2020 tarihinde yapımı başlayan projemiz, Temmuz ayında devreye alındı ve 3 aylık periyotta yüzde 118 oranında elektrik üreterek beklentilerin üzerinde performans yakaladı. Bu rakam 3 bin 440 hanenin 3 ayda harcadığı miktara eş değerde. Projemiz sayesinde sadece 3 ayda 900 bin ton CO2 salımını engellerken, 26 bin ağacı da kurtarmış olduk. Bundan sonraki yatırımlarımızda da çevre faktörü her zaman öncelikli olacak.”

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Daikin26 Bin Ağacı Kurtardı
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