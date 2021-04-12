600 bin Çankırılıya ‘dönün’ çağrısı 

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) her hafta bir Anadolu şehrini gündeme getirdiği ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ programında bu kez Çankırı konuşuldu. EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral’in moderatörlüğünde görüntülü platformda yayınlanan programda Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Hayrettin Çelikten gazetecilerin sorularını yanıtladı.

OSB’LER 6’NCI BÖLGE TEŞVİKLERİNDEN YARARLANIYOR

Çankırı TSO Başkanı Çelikten, geçmişte gelirini sadece tarım ve hayvancılık sektöründen elde eden Çankırı’nın bölgesel teşvikler sonrası önemli miktarda sanayi yatırımı aldığını, son dönemde turizmde de önemli atılımlar yapıldığını söyledi. İş imkânlarının kısıtlı olduğu dönemde Çankırı’nın başta İstanbul ve Ankara’ya olmak üzere birçok kente göç verdiğini hatırlatan Çelikten, “Şimdi hemşerilerimize hem yatırım yapmaları hem de kendi şehirlerinde çalışmaları için çağrıda bulunuyoruz. 4’ü aktif olmak üzere 6 OSB’mizde yatırımlar hızla artıyor. 2 bin kişiye yakın istihdam sağlayan bir Japon markasından yatırım aldık. Bu yatırım uluslararası yatırımları da özendirir nitelikte. 6’ncı bölgenin teşvik imkânlarından yararlanan şehrimizde yatırım ve bu yatırımlarda çalışmak üzere hemşerilerimize ‘Şehrinize dönün’ çağrısı yapıyoruz. Bunun için yerel yönetimimizin konut ve altyapı üretmesini talep ediyoruz” dedi.

ANKARA ARTIK ÇARŞI DEĞİL PAZAR

Çankırı’nın 400 kilometrekarelik daire içerisinde Türkiye’nin yüzde 50 nüfusa sahip bölgesine hitap edebildiğini anlatan Çelikten, “Geçmişte Ankara’yı çarşı olarak gören bir Çankırı vardı. Bugün Ankara’yı ürettiklerimizi satacağımız pazar olarak görüyoruz. Örneğin kereste ve mobilya sektöründeki 60 bin işletme Başkent için sıkıntı yaratmaya başladı. Biz bunların Çankırı’ya taşınmasına talibiz” diye konuştu.

YERELDEN KONUT, MERKEZDEN DEMİRYOLU TALEBİ

Çankırı’da ihracatın son 10 yılda 18 milyon dolardan 262 milyon dolara çıktığına vurgu yapan Çelikten, şehirdeki sanayi kuruluşlarında çalışmak üzere dışarıdan 3 binin üzerinde çalışanın her gün servislerle gidiş-geliş yaptığını, bunun da üretimi olumsuz etkilediğini belirterek, “Konut üretimini artırmak zorundayız. Yanı sıra ürettiğimiz ürünleri limanlara karayoluyla ulaştırıyoruz. Bu da ihracatçımızın maliyetlerini hayli arttırıyor. Demiryolunu etkin kullanarak limanlara ulaşımı sağlayacak düzenleme için DDY ile görüşmelerimiz sürüyor. Ekonomi yönetiminden bu alanda öncelik bekliyoruz. Sanayinin yanı sıra son yıllarda turizmde de önemli mesafeler kat ettik. Tuz mağaraları, kaplıcalar, otantik evler, yamaç paraşütü gibi özelliklerimizi ön plana çıkararak turizmden de gelir elde etmeye başladık. Şehrimizi daha çok tanıtarak gelir çeşitliliği sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

