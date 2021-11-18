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7.Milas Zeytin Hasat Şenliği’nde Ünlüler Geçidi

Muğla’daki 17 milyon zeytin ağacının 11 milyonunu barındıran Milas, Türkiye’nin dünya çapındaki “ Zeytin Üssü” olarak yeniden ayağa kalkıyor. Milas Kaymakamlığı himayesinde “Tadında Milas Var” sloganıyla geleneksel olarak her yıl düzenlenen 7.Milas Zeytin Hasat Şenliği, 13-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Bilgilendirici ve eğlenceli programıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi gören şenliğe ünlü sunucu Mesut Yar, Alp Kırşan ve Süreyya Üzmez katıldı. 13 Kasım 2021 Cumartesi günü Gece Yolcuları ve 14 Kasım 2021 Pazar günü Melek Mosso konseriyle sonlanan 7.Milas Zeytin Hasat Şenliği, ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşattı.

7.Milas Zeytin Hasat Şenliği’nde Ünlüler Geçidi
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Anahtar Kelimeler:
#Mesut Yar#Alp Kırşan#Süreyya Üzmez#7.Milas Zeytin Hasat Şenliği
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