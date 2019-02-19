8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Mardinli kadınlar Hilton İstanbul Bosphorus'un şefleri ile mutfağa giriyor Hilton İstanbul Bosphorus’un Kadınların Ekonomik Hayata Katılımlarını Destekleyen Projesi ‘Yerel Mutfak Global Lezzet’ Mardin Mutfağıyla Devam Ediyor.

“Yerel Mutfak Global Lezzet”



Hilton İstanbul Bosphorus’un en gözde mekanlarından Lalezar, “Yerel Mutfak Global Lezzet” projesi kapsamında Anadolu’nun yöresel lezzetlerini tanıtmaya ve kadınları desteklemeye devam ediyor. Hilton İstanbul Bosphorus, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 7-8-9 Mart tarihleri arasında mutfağını, Mardin’de kadınların ekonomik hayata katılımlarını destekleyen ‘S.S. GAP Sosyal Ekonomik İşletme Kooperatifi’nin kadın çalışanlarına emanet ediyor ve Doğu’nun mistik güzeli Mardin’in birbirinden özel lezzetlerini İstanbullular ile buluşturuyor.



Hilton İstanbul Bosphorus’un en gözde mekanlarından Lalezar Meyhane, kadınları desteklemek ve yerel mutfakları tanıtmak amacıyla başlattığı Yerel Mutfak Global Lezzet projesi kapsamında bu kez rotasını Türkiye’nin güney doğusuna çeviriyor ve Mardin’in birbirinden özel yöresel yemeklerini İstanbullularla buluşturmaya hazırlanıyor. 7-8-9 Mart tarihlerinde otelin mutfağını teslim alacak olan ‘S.S. GAP Sosyal Ekonomik İşletme Kooperatifi’ne bağlı GAP Medrese Gül ÇATOM kadınları, Mardin’in yöresel lezzetlerinden oluşan çok özel bir menüyü Lalezar Meyhane’sinin misafirleri ile buluşturacak.



Mardinli 5 kadın aşçının hazırlayacağı lezzetli menü içerisinde; Mütebbel, Tebbüle Salatası, Zeytinyağlı Kenger Kavurması, Kibbeneye, Falafel gibi Mardin mutfağında önemli yeri olan mezelerin yanı sıra Kurutulmuş Patlıcan Dolması, Kitel raha, Haşu, İncasiyye, Hintinyye gibi birbirinden lezzetli yöresel yemekler bulunacak. Mardin mutfağında başı çeken tatlılardan bir seçkinin de sunulacağı menü de Kahiye, Harire, Hurma tatlısı ve Reyhan şerbeti de yer alacak. Mardin menüsünün fiyatı iki adet yerli içecek tercih edenler için 185 TL; limitsiz yerli içecek arzu edenler içinse 235 TL.



Hilton İstanbul Bosphorus, ‘Hilton Etkisi’ni topluluklar ve ekonomiler üzerinde de gösteriyor



Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, kadınlar tarafından ihale yoluyla alınıp açılan ilk kadın kooperatifi olma özelliğini taşıyan ‘S.S. GAP Sosyal Ekonomik İşletme Kooperatifi’’ne bağlı GAP Medrese Gül ÇATOM, kadınların ekonomik yönden kalkınması ve Mardin’in yöresel lezzetlerinin, kültürel değerlerinin korunması amacını güdüyor. Kadınların ekonomik yönden bağımsızlıklarını kazanmalarını her daim destekleyen Hilton İstanbul Bosphorus, 2018 yılında Adana, Seferihisar ve Giresun’la gerçekleştirdiği “Yerel Mutfak, Global Lezzet” projesinin 2019 ayağını ilk olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Mardin’le gerçekleştiriyor.



Bu yıl Şubat ayında 100. yılını kutlayan, bulunduğu her ülkede hayatlara dokunan, yaşam standartlarına bambaşka bir boyut kazandıran Hilton markasının 1955 yılından bu yana Türk misafirperverliğinin elçisi görevini üstlenen Türkiye’deki ilk oteli Hilton İstanbul Bosphorus, bu girişimci yaklaşımı ile topluluklar ve ekonomiler üzerinde de önemli etkiler bırakıyor.