Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

3-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen karnaval, turizmciler ve esnafın yüzünü güldürdü.



Kent merkezinde bu yıl 3-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen karnaval, turizmciler ve esnafın yüzünü güldürüyor.



Havaların ısınmasıyla şehrin hemen her yerini süsleyen ağaçlarda açan portakal çiçeklerinden adını alan karnaval, mis kokulu ve renkli görüntülere sahne oldu.



Caddelere kurulan mangallarda pişirilen kebaplar ziyaretçilere sunulurken, Karnavalın simgesi turuncu rengin hakim olduğu stantlarda yöresel ürünlere ise yoğun ilgi gördü..



Özellikle karnaval kapsamında hazırlanan portakal ve çiçek figürlü taçlardan satın alanlar, Adana kebabı yapılan stantlar önünde de yoğunluk oluşturdu.



Karnaval kapsamında Atatürk Parkı'nda kurulan stantlarda çeşitli lezzette dondurma satılırken, karnavalın simgesi olan portakallı dondurma ise ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gösterildi.



Dondurulurmuş cips ve kurabiyelerin üzerine çeşitli tatlı soslar dökülerek ziyaretçilere sunulan "Ejderha Nefesi" isimli bu lezzeti Adanalılar çok sevdiğini belirtiyor.



Coşkulu geçen karnavalda ziyaretçiler yöresel ürünlerden satın alarak hazırlanan özel alanlarda bol bol fotoğraf çektirdiler.