Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi Trabzon 31 Mart 2019 31
Altının gözü zirvede
Altının gözü zirvede
Görevinden ayrıldı
Görevinden ayrıldı
Seçim sonrası piyasalar
Seçim sonrası piyasalar
55 personel alacak
55 personel alacak
Taksit sayısı uyarısı
Taksit sayısı uyarısı

​Adana, Portakal Çiçeği’ne hazır

Adana'da "Nisan'da Adana'da" temasıyla düzenlenen 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 3-7 Nisan 2019'da yapılacak.

​Adana, Portakal Çiçeği’ne hazır
banner17

Baharın müjdecisi portakal çiçeklerinin eşsiz kokuları eşliğinde yeni mevsime ‘merhaba” demek isteyenler, bir kez daha Adana’da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda buluşuyor.



Adana'yı dünyaya tanıtan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, bu yıl 3-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. 



Her yıl olduğu gibi bu yıl da karnavalın simgesi durumundaki kostümlü kortej geçişi 6 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Dileyenler karnaval kortejine katılarak, dans edip şarkılar söyleyebilir, hatta çılgın kostüm ve makyajlarıyla kortejdekilere ayak uydurabilir. 



Geçen yıl 100 bini Adana dışından olmak üzere yaklaşık 1 milyondan fazla kişinin Adana sokaklarında buluştuğu karnavala, bu yıl da ilginin yoğun olması bekleniyor.



Karnavalda eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de yer alacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
7. Uluslararası Portakal Çiçeği KarnavalıPortakal çiçeği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5