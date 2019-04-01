​Adana, Portakal Çiçeği’ne hazır

Baharın müjdecisi portakal çiçeklerinin eşsiz kokuları eşliğinde yeni mevsime ‘merhaba” demek isteyenler, bir kez daha Adana’da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda buluşuyor.







Adana'yı dünyaya tanıtan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, bu yıl 3-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.







Her yıl olduğu gibi bu yıl da karnavalın simgesi durumundaki kostümlü kortej geçişi 6 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Dileyenler karnaval kortejine katılarak, dans edip şarkılar söyleyebilir, hatta çılgın kostüm ve makyajlarıyla kortejdekilere ayak uydurabilir.







Geçen yıl 100 bini Adana dışından olmak üzere yaklaşık 1 milyondan fazla kişinin Adana sokaklarında buluştuğu karnavala, bu yıl da ilginin yoğun olması bekleniyor.







Karnavalda eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de yer alacak.