Afete karşı aralıksız hazırlık sürüyor

Şişli Belediyesi, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Şişli Belediyesi ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ve AKUT Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolleri, Şişli’de afetlerle mücadele bilgi ve kapasitesini artırırken, gönüllü dayanışmasını da güçlendirecek.

Şişli Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan alanında uzman kuruluşlarla iş birliklerinigeliştiren Şişli Belediyesi, bir yandan da tüm mahallelerde afet hazırlıkları için eğitim ve dayanışmayı yaygınlaştırıyor.

56 gönüllüye katılım belgelerini verildi

“Temel Afet Bilinci Eğitimi” programını hayata geçiren ve Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) ekiplerini oluşturmaya başlayan Şişli Belediyesi, gönüllülerin alacağı eğitimler için Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ile işbirliğine gitti. Şişli Belediyesi Başkanlık Binası’nda 15 Ocak Cuma günü düzenlenen törende, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği Başkanı Hüseyin Karadayı iş birliği protokolünü imzaladı. İmzalanan protokol ile birlikte Şişli Belediyesi, 25 mahallede MAG ekiplerini oluşturacak. Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ise bu ekiplerde yer alan gönüllülere Temel Afet Bilinci eğitimleri verecek. Atılan imzaların ardından Muammer Keskin, Fulya ve Merkez mahallelerinde oluşturulan MAG ekiplerine katılan 56 gönüllüye katılım belgelerini verdi.

AKUT Vakfı ile protokol imzalandı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, AKUTVakfı Başkanı Nasuh Mahruki ile ayrı bir protokole daha imza attı. İmzalanan protokol kapsamında AKUT Vakfı, Şişli Belediyesi Acil Durum Yönetim Birimi (ADYB) çalışanlarına eğitim vermenin yanında, arama kurtarma kapsamında da onları yetiştirecek. Yine, ADYB çalışanlarının ailelerine, ‘Temel Afet Bilinci Eğitimi’ verecek.

AKUT Vakfı, bu iş birliği kapsamında Şişli Belediyesi’nin hizmet binalarının bir deprem olmasıhalinde 72 saatte tekrar hizmet verir duruma gelebilmesi için yapısal bir çalışma da yapacak.