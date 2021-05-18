Alışveriş merkezinde güvenli ortam oluşturdu

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 1 Haziran’a kadar devam edecek olan kademeli normalleşme döneminde, AVM hafta içi 10.00- 20.00 saatleri arasında hizmet verirken, hafta sonları kapalı olacaktır. Bu süreçte, cafe ve restoranlar gel-al ve paket servis ile hizmete devam edecek.

Anadolu Yakası’nın kalbi olan Ümraniye’de alışveriş ve yaşam keyif sunduklarını kaydeden Canpark AVM Genel Müdürü Alp Atilla, şunları söyledi:

“ Canpark AVM olarak, ziyaretçilerimizin marketten eczaneye, giyimden teknoloji ve kişisel bakıma kadar her türlü ihtiyacını tek çatı altında güvenle karşılamak için gece gündüz alışveriş merkezimizin her metrekaresinde hassasiyetle çalışıyoruz. Ziyaretçilerimizden aldığımız geri dönüşlerde, 7 yıldır Anadolu Yakası’nın kalbi olan Ümraniye’de, AVM içinde yer alan markalar ve mağazalar karmamız ile popülerliğimizi koruyoruz. Özellikle 1 yılı aşkın süredir devam eden pandemi sürecinde, ziyaretçi sayılarımız ve %95’i aşan mağaza doluluk oranımız bunun en güzel kanıtıdır” dedi.

AVM içerisine, ameliyathane standartlarında temiz hava sağlıyor

Son bir yılı aşkın süredir yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Canpark AVM Genel Müdürü Alp Atilla, şunları anlattı: