Almanya'da iklim değişikliği koalisyon görüşmelerine damgasını vurdu

Almanya'da yeni hükümetin yol haritasında iklim değişikliği önemli bir yer tutucak. Bildigin üzere, Muhafazakar partiler (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPU) arasında bir haftadır devam eden koalisyon görüşmeleri çerçevesinde, kurulacak hükümet için genel kurallar sunan bir metin yayınlandı. Metin, Muhafazakarlarla resmi koalisyon görüşmelerine başlayıp başlamayacağına ilişkin Sosyal Demokratların karar verme temelini oluşturacak.

İlgili metinde ülkenin iklim değişikliği eylemini de yakından ilgilendiren maddeler bulunuyor. Temelde, Almanya’da koalisyon görüşmelerinde taraflar, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırma ve kömür santralerinin ise aşamalı olarak kapatılması konusunda uzlaştığı görülüyor. Koalisyon “2020, 2030 ve 2050 iklim hedeflerini taahhüt ediyoruz” da diyor.

İklim değişikliği ve enerji ile ilgili maddeler:

Metinde, 2020, 2030 ve 2050 yılları için iklim hedefleri teyit edildi. “2020 hedefine ulaşma aralığı en kısa sürede kapatılmalıdır” denildi.

“Büyüme, Yapısal Değişim ve İstihdam" konulu bir Komisyon kurulması metine girdi. Metne göre Komisyon“2018 sonuna kadar, 2020 hedeflerine uyum için gerekli azaltım ile mevcut durum arasındaki farkı kapatmak, , 2030 yılı için enerji sektörü hedefine ulaşmak, kömür üretimini durdurmak ve kömür üretimi için bitiş tarihini belirlemek için bir plan o ve yapısal bir yaklaşım oluşturmak, iklim değişikliğinden etkilenen bölgeler için fon oluşturmak” amacı ile kuruluyor.Benzer yaklaşımlar, “nakliye ve yapı sektörü için de yapılmalıdır” deniliyor.

Ayrıca, 2030 hedefleri için yasal bağlayıcı adımlar atılacak. Metinde “2019'da 2030 hedeflerinin uygulanması için yasal olarak bağlayıcı bir plan oluşturulacak” deniliyor.

Koalisyon aynı zamanda yenilenebilir enerjiye geçişi de hızlandırmak istiyor. Koalisyon bu kapsamda 2030 yılında yüzde 65 yenilenebilir enerji hedefini tutturmayı amaçlıyor. Ayrıca buna ek olarak, 2019 ve 2020 yıllarında, 2020 iklim hedeflerine ulaşamak için mevcut açık olan rüzgar ve güneş enerjisi kapasiteleri arttırılacak.

