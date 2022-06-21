Anadolu yakasının en büyük projesi için ilk adım atıldı

Yapı – inşaat alanındaki ulusal ve uluslararası tecrübesini, gayrimenkule taşıyan Dünya Şehir Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat, kalite ve güven misyonu ile markalaşmaya güçlü adımlarla devam ediyor. Her projesine ‘Hayat Dolu Bir Şehir’ inşa etme anlayışıyla yola çıkan Dünya Şehir, teslimlerine çok az bir zaman kalan Dünya Şehir Kartal’ın ardından özel konumu ve yatay mimarisi ile öne çıkan Dünya Şehir Maltepe projesinin hazırlıklarına başladı.

Uluslararası Landmark projelerdeki zorlu işleri başarıyla tamamlayan, “teknoloji taahhüt” operasyonlarının yanında, anahtar teslimi inşaat projeleri yöneterek, global pazarda edindiği itibarlı kurumsal kimliğini, Türkiye’deki gayrimenkul sektöründe devam ettiren Dünya Şehir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Bilal Irmak, sektöre “Dünya Şehir” markasıyla yeni bir nefes getirdi. Dünya Şehir Marka Lansmanı, düzenlenen bir basın toplantısı ile gerçekleştirildi. Lansman, Dünya Şehir Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yum, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Bilal Irmak ve Genel Müdür Eser Serbest’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Dünya Şehir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Bilal Irmak yaptığı konuşmada, “Hepinizin bildiği gibi her sektör belli başlı sorunlarla mücadele ediyor. Zorlu zamanlardan geçmemize rağmen yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ancak üretebilirsek ayakta kalabiliriz. Her şeye rağmen satışlar gayet iyi gidiyor. TÜİK Mayıs verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve yüzde 18,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Biz de teslimlerine başladığımız Dünya Şehir Kartal’a gösterilen yoğun ilgiden çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Dünya Şehir Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yum ise şöyle konuştu: “İnsanı ve doğayı odağına alan, çevre dostu, yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik veren, enerji sarfiyatını en aza indirmeyi amaçlayan, ihtiyaca yönelik teknolojinin kullanıldığı, gelecek trendlerine uyumlu estetik mimari anlayış ile projeler geliştiriyoruz.

Çağdaş, konforlu, doğaya saygılı ve şehirlerin silueti ile uyumlu projeler üretmek amacıyla çıktığımız bu yolda, sektöre ve dolayısıyla ülke ekonomisine olan katkımız bizim en büyük motivasyon kaynaklarımızdan biri. Dünya Şehir olarak, kaliteli yapılar ortaya koyarken, tasarım gücümüzün de ön planda olduğunu söylemek isterim. Dünya Şehir Kartal projesinde olduğu gibi yaşayan, nefes alan, insanlara içinde bulunmaktan keyif alacak yapılar inşa etmeye devam edeceğiz.”

“Dünya Şehir Kartal”

İstanbul’un en yüksek tepesinde 14.500 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen, bahçe katından itibaren Adalar manzarasına sahip olan Dünya Şehir Kartal projesi, 360 daireden oluşuyor.

3 katlı kapalı otopark, 2 kapalı havuz, business lounge, kreş alanı, cadde mağazaları, geniş peyzaj alanı ve oyun alanlarından oluşan Dünya Şehir Kartal, ile 1+1, 2+1, 3+1 ve 3+1 teras daire alternatifleri sunuyor.

Aydos ormanının yanı başında kurulan, Marmara Denizi ve Adalar manzarasına sahip proje, hem doğayla iç içe hem de şehir hayatına yakın olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’na 15 dakika, Marmaray bağlantılı metro durağına yürüyüş mesafesinde ve tüm anayol arterlerine 5 dakika mesafede konumlanan Dünya Şehir Kartal, yeni deprem yönetmeliğine uygun modern mimarisiyle öne çıkıyor. Mart 2023’te teslimlerine başlayacağımız projemizde satışların yüzde 75’i tamamlandı.

“Dünya Şehir Maltepe”

Anadolu Yakası’nın en büyük projelerinden olan “Dünya Şehir Maltepe”, şehir hayatının tüm gereksinimlerini tek lokasyonda karşılayan bir yaşam merkezi olarak kurgulandı. Maltepe Esenkent Mahallesi’nde 26.145 m2 proje alanı üzerinde yükselecek. Dünya Şehir Maltepe, 15.500 m2 peyzaj alanı ve 12.045 m2 ticari alan ve 9 ayrı daire tipinde toplam 752 daireden oluşuyor. Homeextantion standartlarında konfor sunan proje, deprem yönetmeliğine uygun şekilde yatay mimari tarzında hayata geçiriliyor.

60, 68, 132, 136, 142, 121, 181, 194, 187 ve 230 metrekare büyüklüklerinde; 1+1A, 1+1B, 2+1A, 2+1B, 2+1C, 2+1D, 3+1A, 3+1C, 3+1L ve 4+1 alternatiflerine sahip, büyük çoğunluğu Marmara Denizi ve Adalar manzaralı daireler, akıllı ev teknolojisi, ev otomasyonu sistemleri ile donatıldı.

Eşsiz konumu ve yüksek standartlarıyla Dünya Şehir Maltepe projesi; içerisinde kapalı – açık yüzme havuzları, fitness, sauna, çocuk kulübü, squash, kat ve çatı bahçeleri ve çok amaçlı salonun bulunduğu bir sosyal merkez ile tüm ihtiyaçları karşılayacak.

15.500 metrekarelik peyzaj alanında, tenis kortu, basketbol – voleybol sahası, çeşitli çocuk oyun alanları ve yürüme yolları yer alan proje, çevre dostu bina sertifikasyon sistemi Leed Silver Sertifikasına da sahip. Yenilenebilir enerji kullanarak, kendi kendine yetecek olan sosyal tesis rüzgâr ve güneş enerjisinden yararlanacak. Bununla birlikte binalarda kullanılan atık su, filtreleme ve arıtma ile yeşil alanın sulanmasında tekrar kullanılarak, şirketin “çevre duyarlılığı” konusundaki hassasiyetini de ortaya koyuyor. Yer altında bulunan kapalı otopark alanlarında tüm bloklar birbirine bağlanarak, dairelere direkt ulaşım imkânı sağlanıyor. Ayrıca blokların bodrum katlarında her daireye ait birer depo bulunuyor.

Eşsiz Konum

Dünya Şehir Maltepe, metronun yanı başında, Maltepe Piazza AVM ve Ritim İstanbul AVM’lerinin karşısında, Anatolium, Carrefour, İKEA’nın yanında yer alıyor. Esenkent metro durağına 250 adım, Piazza AVM’ye 328 adım, Maltepe Park AVM’ye 700 adımda ulaşma kolaylığı sunuyor.

Projenin talep toplama süreci başladı. Dünya Şehir, yüzde 40 peşin 36 ay vade seçeneği sunuyor. Projenin 30 ayda bitirilmesi planlanıyor.