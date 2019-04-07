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Anlatılmamış hikaye acı verir

Sinema yazarlığında, yüzyılda bir gelebilecek değerlerimizden duayen Atilla Dorsay’ın “Bir Ömürden Seçilmiş Tablolar” isimli son kitabı hakkında o kadar çok söylenecekler var ki; kitapdan daha çok anlatılacak, inciler var…

Anlatılmamış hikaye acı verir
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Yılmaz Parlar yazıyor...  İçinizde anlatılmamış bir hikaye taşımaktan daha büyük bir acı yoktur. Hayatının bütünlüğü özetlenmiş bu kitap boyunca, işte öyle keskin bir zihin var ki;  El emeğinden ziyade zihin emeği var.

 Yaşamın nabzını anlamak, ışığı değerlendirebilmek için önce karanlığı bilmek zorunluluğu vardır. Bu güçlü kitap, zihinsel keskinliğiyle kaleme aldığı, büyük ve bilge sinema yazarı duayenin yaşam yıllarındaki yaşadıkları doğru yanlış seçimleri- kararları dürüstce sorgulaması okuyucuya rehberlik kadar keyifli anlatımla pek çok olaylardan da haberdar ediyor..

Atilla Dorsay’ın bütün kelimeleri X-ışınları gibi her duygudan geçiyor..Sinema yazarlık dokusunu genişleten çok cesur itiraflara sayfalarında yer veren dinamik ve hevesli yaratıcılığı destekleyici tecrübeli yazarın zaman zaman iç burukturan anıları okuyucuda ani gelen gözyaşına neden oluyor. Yazarda gözyaşı varsa, okuyucuda mutlaka olur.. 

Çocukluk günleri, kendini keşfetme, kişisel gelişim, mesleki gelişim, sosyal hayat, aile hayatı, yurtdışı serüvenleri, sinema yıldızları ile anekdotlar, tümü bir ömürde ne varsa bir solukda okunabileceği gibi, yavaş yavaş sindire sindire, kelimelere yüklü manaları çözerekde okuyabilirsiniz.

Bu yeni kitabında, bu güzel sinerji karşısında güler yüzlü duayenin bazan coşkulu bazen hüzünlü bazanda düşünceli hayat hikayelerini; kaliteli gazetecilikte paylaştığı değerlerden bahseden geniş bir medya, yasal, sanatsal ve politik çeşitlilik yelpazesi içinde büyüyen konuları okudukca gerçek bir üstat dilinden canlı bir konuşma gibi algılıyorsunuz.

Elli yılı aşkın kariyere yayılmış olan etkileyici bu kitap nesiller boyunca gazeteciler ve yazarlara popülerliğini koruyarak mükemmel bir yol haritasına ilham vereceği inancındayız.

Duayen sinema yazarı Atilla Dorsay yeni kitabını Sinema filmi basın gösterimi öncesi Beyoğlu sinemasında imzalayıp, bana takdim etmesinden sonra hemen okumak isterken çabuk okumayı bırakarak hikayelerin içinde olmayı sindire sindire keyifli okumayı tercih etdim. Birde sürprizle karşılaştım. Can Yayınları 2018 yılı Erdal Öz Edebiyat ödül gecesinde Ses Sanatcısı Melike Demirağ, Sinemanın efsane Çirkin Kralı Yılmaz Güney eşi Fatoş Güney Atilla Dorsayîn  eşi Leman Dorsay ile birlikde olduğumuz görselde hatıralar arasında yer almış. Zihin ve el emeğine sağlık büyük yazar.
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Atilla Dorsay
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