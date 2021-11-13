Artık betonarmeden çeliğe doğru dönüşüm başlasın

İnşaatlardaki beton uygulamalarının ülke ekonomisine milyarlarca dolar zarar verdiğini kaydeden Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, sürdürülebilir bir çevre için artık betonsuz inşaat yöntemlerinin oluşturulması gerektiğini ifade etti. Özyurt “İnşaat sektörü, artık betondan vazgeçerek en güzel alternatif olan çeliğe yönelmelidir. Bundan sonra çelik daha fazla tercih edilecek” dedi.

Kentsel dönüşüm sürecinde olan Türkiye’de yapılaşmanın, ağırlıkla betonarme binalardan oluştuğuna dikkat çeken Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, beton binanın kısa ömürlü olduğunu ve sektörün bu nedenle alternatif arayışına girdiğini söyledi. İnşaatlardaki beton uygulamalarının ülke ekonomisine milyarlarca dolar zarar verdiğini kaydeden Özyurt, sürdürülebilir bir çevre için artık betonsuz inşaat yöntemlerin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Betonarme binalar ekonomiye zarar veriyor

Yatırımcının konuta bakış açısının ve sektörden beklentilerinin değiştiğini belirten Özyurt; artık daha az katlı, bahçeli, geniş balkonlu, doğaya zarar vermeyen malzemelerin kullanıldığı binaların talep görmeye başladığını söyledi.

Türkiye'de 20 milyon civarı konut bulunduğunu ve bu konutların 7 milyonunun dönüştürülmesi gerektiğini hatırlatan Tamer Özyurt, sektörün toplam yapı stokunun 3'te birinin yıkılması gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Tamer Özyurt “Beton binaların ömrü kısa, betonarme bir bina 60 yılda ölüyor. Betonun geri dönüşümü de yok. Betonarme binaların ekonomiye milyarlarca dolar zararı var. Artık betondan vazgeçmeli, alternatif ürünlere yönelmeliyiz.

En güzel alternatif de çeliktir. Bundan sonra binalarda beton daha az kullanılacak ya da hiç kullanılmayacak. Çelik daha fazla tercih edilecek. Şu anda çelik evlere doğru yöneliş var. Çevreci sistemler, arıtma sistemleri, güneş panelleri, prefabrik, hızlı ve ekonomik çözümlerle konut üretilecek. Ayrıca sadece konut değil, atelyeler, imalathaneler ve sanayi tesisleri üretimlerinde de çelik kullanımı tercih edilecek" diye konuştu.

Bilim kurguyu andıran gelişmeler olacak

Son dönemde tüketicinin talebinde yaşanan değişikliğin şehircilik açısından da olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Özyurt, bahçeli, daha az katlı, balkonlu, peyzaj alanı ve yürüyüş parkurları bulunan projelerin daha çok tercih edilmesinin şehircilik açısından da güzel gelişme olduğunun altını çizdi.

Sektörde yaşanan gelişmeler hakkında da bilgi veren Özyurt, şunları söyledi: "Sektör gelecekte bilim kurguyu andıran gelişmelere sahne olacak. Örneğin, inşaat atıklarıyla değerli bir kaynak yaratmak öncelikli olacak. Organik atık ve mantar sporlarıyla yetiştirilebilecek yapı malzemeleri geliştirilmesi ve eski nesil bir binanın atığının yeniden kullanılarak, yeni nesil binalar için malzemeye dönüştürülmesi mümkün olacak. Plastikten sürdürülebilir yollar oluşturmak için plastik atıkları kullanan ülkeler var. Hollanda'da plastik atıklarından bisiklet yollarının yapılması konuşuluyor, hatta denemeler başladı. Bizim de bu gelişmelere paralel davranmamız gerekecek."