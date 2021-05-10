Artık geçerken uğranacak değil, konaklanıp keşfedilecek bir şehir

‘UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’ çerçevesinde 2 yıl önce ‘Gastronomi Şehri’ seçilen Afyonkarahisar, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ programında gazetecilere tanıtıldı. EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral’in moderatörlüğünde soruları yanıtlayan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, şehrin turizmden tarıma, sanayiden hizmete her sektörde yaptığı hamleleri anlattı. Afyonkarahisar’ın ‘Termal, mermer, lezzet’ üçlüsüne büyüme yolunda yeni enstrümanlar eklendiğini belirten Başkan Serteser, şehri ‘Geçerken uğradım’ pozisyonundan çıkaracak adımlar attıklarını söyledi.

Serteser, “Her zaman olduğu gibi pandemi döneminde de iş dünyasının yanında olan, yaşanan sorunların çözüme kavuşmasını sağlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

FRİG VADİSİ’NDE BALONLA SEYAHAT

Son dönemde Vali, Milletvekilleri, Afyonkarahisar Belediye Başkanı, yerel yöneticiler ve meslek odalarıyla uyum içerisinde geleceğe hazırlanan bir Afyonkarahisar bulunduğunu belirten Serteser, “İlçelerimizle birlikte büyüme modelini benimsedik. Temelini termalin oluşturduğu turizmde gastronomiyle birlikte yeni bir destinasyon oluşturarak hamle yapıyoruz. Afyonkarahisar Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’in bu konudaki çalışmalarını takdire şayan buluyoruz. Emre Gölü, Peri Bacaları gibi doğal güzelliklere sahip Frig Vadisi’nde yapılacak yatırımlarla Afyonkarahisar’ı geçerken uğranacak şehirden haftalarca kalınacak konuma taşıyacağız. Bayramdan sonra doğal güzellikleri ve tarihiyle bilinen Frig Vadisi’nde balon turlarına başlıyoruz. Gastronomi şehri seçilmemizin ardından Belediyemiz bazı konakları restore ettirdi. Karahisar Kalesi’ne teleferik projesi üzerinde çalışılıyor” dedi.

Afyonkarahisar’ın son yıllarda sanayi üretiminde de söz sahibi olduğunu belirten Serteser, “Kentte yer alan 9 OSB’mizle üretmeye devam ediyoruz. Mermer, mermer makineleri, emaye, konveyör bant, toprak sanayi, gıda gibi alanlarda ünü ülke çapını aşan markalarımız var. Maden suyu tesislerinin en büyüğünü şehrimizde işleten Kızılay, yılda 2 milyar kapasiteli şişe fabrikasını da yine burada kurma kararı aldı. Ayrıca bir özel şirket de maden suyu alanında büyük bir yatırım yaptı” dedi.

SAĞLIK ENDÜSTRİ BÖLGESİ

Kenti ekonomisini büyütme ve ihracatta ilk etapta 1 milyar doları yakalama hedefi çerçevesinde farklı projeler geliştirdiklerini anlatan Afyonkarahisar TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, ‘Sağlık Endüstri Bölgesi’nin bu atılımlardan biri olduğunu kaydetti. Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi, Afyonkarahisar Belediyesi, TOBB ve ATSO, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin ortaklığıyla kurulacak yönetici şirket aracılığıyla, özel şirketlerin vasıtasıyla tıbbi cihazlar, ilaç, aşı, Ar-Ge merkezi vb. yatırımlar yapılacağını belirten Serteser, “Bu hamlemizin kent sanayimizi süper lige taşıyacağına inanıyoruz. Bunun yanı sıra başta mermer üretimimizde olmak üzere katma değer yükseltmeye yönelik çabalarımız devam ediyor. Bu kapsamda OSB’mizde ‘Mermer Akademisi’, ATSO kampüsü içerisinde ‘Mermer Showroom’ projelerini hayata geçireceğiz. Yurtiçinden ve yurtdışından mimarları ağırlayarak mermer ihracatımıza önemli katkı sağlayacağız. Yanı sıra Türkiye’nin ilk ‘Yeşil OSB’sini Sinanpaşa ilçemizde Merkez 2. OSB kurma çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

HİZMET BİNASI DÜNYA BİRİNCİSİ

Afyonkarahisar TSO’ya kazandırdıkları ve Türkiye’deki tüm kamu kuruluşlarına örnek olmasını diledikleri hizmet binasıyla ilgili de bilgi veren Serteser, “2011 yılında hizmet binamızın inşaatına başladık. Öyle bir bina yapalım ki, jeotermalle ısıtalım, yağmur sularını yeşil alanlarımızda kullanalım. Enerjisini güneşten elde edelim, ağaçlarında kuş yuvaları olsun, elektrikli araçlar için şarj üniteleri bulunsun istedik. Böyle de yaptık ve 2013 yılında bitirdik. Daha sonra bu eserimize dünyada binaların en ünlü derecelendirme kuruluşu ‘BREEAM’ sertifikası aldık. Hizmet binamız bu çerçevede en üst düzeyde belgelendirilen ilk kamu binası oldu. Bugün bu yönde bina yapmak isteyen birçok kuruluşa örnek oldu. Bu binamıza dünya genelinde yapılan yarışmada olağanüstülüğü ve sıra dışılığıyla birincilik ödülü verildi” ifadelerini kullandı.

TARIM YENİDEN KEŞFEDİLİYOR

Afyonkarahisar’ın tarımsal üretimde de güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirten Serteser, “Pandemi sürecinde önemi daha da artan tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin etkin şehirlerinden biriyiz. Örneğin, yumurta üretiminde lideriz. Yumurtanın yanı sıra 7 bin manda varlığımızla kaymak üretiminde söz sahibiyiz. Coğrafi işaretini aldığımız sucuk ve pastırma üretiminde ünümüz zaten biliniyor. Şehir olarak adımızı aldığımız haşhaş ihracatında Türkiye birincisiyiz. Son yıllarda vişne ve kiraz olmak üzere dondurulmuş meyve alanında da ciddi yatırımlar var. Ancak, endüstri ürünlerimizde olduğu gibi tarımda da ihracat ve katma değer alanındaki eksiklerimizin olduğunu biliyoruz. Tüm çabamız, ürettiğimiz projelerle Afyonkarahisar ekonomisini hak ettiği seviyeye taşımak” diye konuştu.