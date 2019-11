Artık nöbetçi eczane bir tık ötede

Coğrafi Bilgi Sistemleri, Akıllı Haritalar, Navigasyon ve akıllı şebeke uygulamaları üreticisi bilişim şirketi Başarsoft’un, Türk Eczacıları Birliği ile ortaklaşa geliştirdiği “Eczanem Nerede” mobil uygulaması, tüm Türkiye’de kullanıcıların hizmetine sunuldu. Android ve IOS platformlarından ücretsiz bir şekilde indirilebilen uygulama; en yakın eczane ve nöbetçi eczane noktasında kullanıcıya en hızlı, güvenilir ve güncel bilgiyi sunuyor.

Türk Eczacıları Birliği’nin mobil uygulaması olan, teknik paydaşlığını ise bilişim şirketi Başarsoft’un üstlendiği, Eczanem Nerede’nin lansmanı, 21 Kasım Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirildi. Türk Eczacıları Birliği genel merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısına, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ile Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan katıldı.

Lansmanda konuşan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, “Biz, Türkiye’nin her yerinde 7/24 kesintisiz sağlık ve ilaç hizmeti veren bir mesleğin mensuplarıyız. Halka en yakın sağlık danışmanıyız. Türk Eczacıları Birliği olarak halk sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Yanlış bilgiyle, yanlış yönlendirmelerle her daim mücadele ediyoruz. Eczanem Nerede işte bu anlayışın bir çıktısı” dedi.

Çolak, Eczanem Nerede’nin işleyişine ilişkin şunları söyledi: “Türkiye genelindeki tüm Bölge Eczacı Odalarımız vasıtasıyla 26.416 eczaneden nöbet ve adres bilgisi sağlanıyor. Dolayısıyla Eczanem Nerede; en güvenilir ve en doğru kaynak mantığıyla işliyor. Uygulamamız yoluyla tek tıkla, hızlı bir şekilde dilediğiniz bilgilere ulaşmış olacaksınız. Bunun yanı sıra anlık güncellemeler de mevcut. Dolayısıyla hiçbir şeyi teyit etmenize gerek kalmayacak” ifadelerini kullandı.

“Nöbetçi eczane arama derdine son”

Uygulamanın teknik paydaşı Başarsoft’un CEO’su Alim Küçükpehlivan, Türk Eczacıları Birliği ile ortaklaşa geliştirdikleri bir yazılım ile nöbetçi eczane arama derdine son vereceklerini belirtti. Eczanem Nerede uygulaması ile 81 ildeki eczanelerin sisteme dâhil olacağını anlatan Küçükpehlivan, “Sistem üzerinden, hangi eczanenin nöbetçi olduğu ve hangisinin en yakın lokasyonda yer aldığı tespit edilecek. Vatandaş navigasyon ile o noktaya yönlendirilerek eczane arama dertleri son bulacak” diye konuştu.

Eczanem Nerede uygulamasını, bir sosyal sorumluluk projesi olarak kabul ettiklerini belirten Alim Küçükpehlivan, uygulamayı benzer diğer programlardan ayıran en önemli özelliğinin, Türk Eczacıları Birliği’nin düzenli bilgi akışının olması ve bu sayede verilerin anlık güncellenebilmesi olduğunu ifade etti.