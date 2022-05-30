Aspera Hotel Golden Horn  Pera’da kapılarını açtı

Misafirlerine her zaman keyifli anlar yaşatmayı misyon edinen Aspera Hotel Golden Horn, bu misyonunun ilk adımı olarak terasının Pera manzarasında, çok özel bir caz konseriyle yaza merhaba dedi.

Aspera Hotel Golden Horn, kıtaların buluşma noktası İstanbul’un kalbinde, Pera’nın merkezinde açıldı. Bu kadar iddialı ve eşsiz bir lokasyon, özel bir teşekkürü de çoktan hak ediyordu. Biz de her detayını titizlikle kurguladık ve gerçekleştirdik. Şehrin merkezinde ev konforunu aratmayan 42 odası, 4 toplantı salonu ile hizmet veren otelin giriş katındaki Agatha Christie temalı Cafe No:411 ile cafe/ bistro lezzetleri ve yakında açılacak olan ZEN SPA Merkezi sağlık ve zindelik ayrıcalıklarıyla sunuluyor. Teras kattaki Akdeniz temalı AGIO Roof Restoranı ise misafirlerine ezber bozan deneyimler vaat ediyor.

Aspera Hotel Golden Horn, yılların mirasına saygılı mimarisi, günümüzün konformist imkanlarına sahip yenilikçi özellikleri, uluslararası turizm standartlarının üzerinde hizmet anlayışını, geleneksel Türk Misafirperverliği özeniyle benzersiz bir şekilde sunmaya hazır.

Eşsiz konum, doyumsuz gün batımı...

Pera; her zaman binlerce yıllık İstanbul’un zaman tünelinde, Doğu Romalılar’dan bugüne dek Bizans, Venedik, Cenevizler ve Osmanlı döneminden itibaren; değişimin, diplomasinin, kentsel ve sosyal kimliğin çok önemli bir merkezi olmuştur. Otelimiz Şişhane Meydanı’nda, Beyoğlu’nun Haliç cephesinde tarihi yarımadaya bakan cephesinde, tüm İstanbul’a rahatlıkla erişim imkânı sunuyor. Benzersiz gün batımı manzarasında şehrin egzotizminin odalardan izlenebilir olması ise paha biçilmez bir değer yaratıyor.

Terasta caz var!

Aspera Hotel Golden Horn, bu yazı terasının Pera manzarasında dünyaca ünlü çok özel bir caz ekibinin konseriyle karşıladı.

Dünya caz basını ustalarınca ‘vokal sanatının ateşli bekçileri’ olarak tanımlanan ve Amy London, Dylan Pramuk, Jeanne O’Connor ve Pete McGuinness’dan oluşan Amerikalı dörtlü, misafirlerine eşsiz bir konserle unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi. Canlı, harmonik ve büyüleyici bir vokal deneyimi sunan gruba, Türk caz dünyasının değerli sanatçıları da eşlik etti. Ekipteki sanatçılar Basta Ozan Musluoğlu, klavyede Uraz Kıvaner ve davulda Ekin Cengizkan bu muhteşem gecede herkesi büyüledi.

Aspera zinciri büyüyor, yeni oteller yolda

Aspera Hotel Golden Horn, Asmar Holding’in deneyim ve vizyonuyla kurulmuştur. Yatırımcı çatı markamız yurt içi ve dışında endüstri, inşaat ve denizcilik sektörlerindeki şirketleri ve iştirakleri ile sektörlerinin güçlü bir oyuncusu konumunda bulunuyor. Asmar Holding; yenilikçi bakış açısıyla Aspera markasıyla turizm sektöründe de çarpıcı ve verimli projelere imza atmaktadır. İstanbul’un değerli lokasyonlarındaki yatırımlarını planlamış olan şirket, ilk adımı olan Aspera Hotel Golden Horn ile turizm sektöründeki sürdürülebilir networkunun önemli bir adımını atmıştır. İnşaat çalışmaları hızla devam eden Aspera Hotel Altunizade’de ise açılış için mutlu sona yaklaşılmıştır. Aspera Hotel Taksim ise 2023 yılında hizmete hazırlanmaktadır. Kararlı adım ve yatırımlarla, değerli lokasyonlarla genişleme vizyonunda olan markamız, özel beklentileri karşılamaya devam edecektir.