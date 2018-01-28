Atatürk Havalimanı'nda unutulan ilginç eşyalar

İSTANBUL (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü (DHMİ) ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı'nda (AHL) unutulan eşyalar hakkında bilgi paylaştı.

Ocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yolcu, uçak, yük trafiği bakımından Avrupa'nın zirvesine yerleşen AHL'nin sadece yolcuların hizmet aldığı bir işletme olmadığını, her gün binlerce misafirin vakit geçirdiği canlı, hareketli bir yaşam alanı olduğunu belirtti.

Paylaşımında "En çok neler unutulmuş AHL'de hiç merak ettiniz mi?" diye soran Ocak, " İşte 2017 yılının ilginç 'kayıp eşya' listesi: araba direksiyonu, araba tamponu, İskoç gaydası, 50 bin 100 euro, kalıp mermerler, gelinlik, geyik eti, tuğla, avize,120 inç televizyon, semaver, printer, oksijen maskesi ve tüpü, olta takımı, röntgen." ifadelerini kullandı.



Paylaşımında yıl boyunca unutulan eşyaların görevlilerin tarafından kayıp eşya bürosuna götürülerek kayıt altına alındığını aktaran Ocak, "Yolculardan bazıları daha sonra gelip kaybettiği eşyasını teslim alırken, büyük bir bölümü ise kayıp eşya bürosunda beklemeye devam ediyor. Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz yıl içerisinde unutulan kayıp eşya sayısı ise toplam 48 bin 504 adet olarak kayıtlara geçti. Bunların 7 bin 931 adedi sahiplerine teslim edildi. Geri 40 binin üzerindeki eşya ise emanette tutuluyor." bilgisini paylaştı.



Ocak, AHL'e 2017 yılı boyunca gerçekleştirilen diğer çalışmalara ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Çalışanlara, yolcu ve yakınlarına ihtiyaç durumunda 7/24 hızlı, etkili sağlık hizmeti sunan Atatürk Havalimanı Havacılık Acil Yardım Baştabipliği ile PortClinic tarafından 2017'de 5 bin 450 yolcuya sağlık hizmeti verildi. 2017'de altı yolcunun maalesef uçak içinde vefat ettiği bilgisi yer alıyor kayıtlarda. Engelli dostu AHL'de, 2017 yılı içinde toplam 424 bin 394 engelli yolcuya hizmet verildi kuruluşumuz, Havaş, Çelebi, TGS tarafından. Sürekli eğitim ve tatbikatlarla bilgi ve tecrübelerini geliştiren DHMİ ARFF ekipleri tarafından 2017 yılında 1 ateşli yangın tatbikatı, 3 ulaşım süresi ölçüm tatbikatı yapıldı. Ayrıca DHMİ ARFF Müdürlüğü bilgisi dahilinde müstecir firmalarca 12 acil durum ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. 2017'de çok iyi eğitimli ekiplerimiz ve manevra kabiliyeti yüksek güçlü araç filosuyla AHL'de gerçekleştirilen kar mücadelesi için toplam 324 ton de-icing kullanıldı. Bu hizmet için yaklaşık 1 milyon 522 bin 800 TL harcama yapıldı."