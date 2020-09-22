Avrupa Balıkesir'i konuşuyor

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle tanınan Balıkesir, Avrupa Komisyonu tarafından 2019 yılında Sağlık ve Esenlik Turizmi teması ile gerçekleştirilen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Yarışması (EDEN - European Destinations of Excellence) kapsamında Avrupa’nın seçkin destinasyonları arasına katıldı. İlk aşamada Türkiye’den başvuru yapan 30 il arasından ilk 5e girerek finale kaldı. Afyonkarahisar, Ankara, İzmir ve Kayseri gibi illeri geride bırakarak ödülün sahibi olan Balıkesir, Avrupa Komisyonu’nca düzenlenecek tanıtım faaliyetlerine Türkiye’nin “sağlık ve esenlik” turizminde ulusal destinasyonu olarak dâhil edilecek.

Türkiye’nin en fazla termal turizm merkezine sahip ikinci ili Balıkesir

Turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Avrupa Komisyonu’nun Seçkin Destinasyonlar Ağı’nda yerini alan Balıkesir, şifalı sularıyla sağlık ve termal turizmine de ev sahipliği yapıyor. Edremit, Gönen, Sındırgı ve Susurluk’ta bulunan 5 ayrı termal turizm merkeziyle Türkiye’nin en fazla termal turizm merkezine sahip ikinci ili olan Balıkesir, termal kaynak zenginliğinin yanı sıra fiziksel ve kimyasal bileşimleri açısından ülkemizin üstün nitelikli şifalı sularını barındırıyor. Balıkesir’deki eriyik ve mineral değerleri yüksek, kükürt, radon ve tuz bakımından zengin termal kaynakların bazıları banyo tedavisi bazıları ise içme kürleri için kullanılıyor. Ayrıca denizle bütünleşik bölgelerde yeni keşfedilen sıcak su kaynakları talassoterapi için de fırsatlar sunuyor.

Onlarca hastalığın tedavisinde Balıkesir tercih ediliyor

Yeni yapılan ulaşım projeleriyle tüm metropollerden kısa sürede ulaşılabilen Balıkesir’in ılıman iklim koşulları da misafirlere uzun bir kür mevsimi olanağı sunuyor. Balıkesir’deki termal merkezler yaşlılığa bağlı eklem rahatsızlıkları, sinir sıkışmaları, romatizma, fıtık, ortopedik rahatsızlıklar, kadın hastalıkları, stres bozuklukları, spor yaralanmaları, florür noksanlığı, diş çürüğü, safra yolları şikâyetleri, karaciğer rahatsızlıkları, ağrılı hastalıklar, cilt rahatsızlıkları, üst solunum yolları rahatsızlıkları, çocuk felçleri, nörolojik hastalıkların tedavisinde tercih ediliyor. Termal merkezlerde yüksek hizmet kalitesine sahip birçok tesisin yanı sıra ozon, akupunktur, fitoterapi, sülük tedavisi ve kupa tedavisi gibi hizmetlerin verildiği geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezleri de bulunuyor.

İyi hissetmek isteyenler Balıkesir’de buluşuyor

Sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, temiz havası ve mikroklimatik özellikleriyle sağlık turizmi için ideal merkezlerden olan Kaz Dağları ve Alaçamlar ile çevrili Balıkesir, ayrıca “iyi hissetmek” temasıyla hizmet veren yoga kampları, ekolojik köyler, tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezlerine de ev sahipliği yapıyor. Edremit’te kurulan ve organik tarım yapılan Kaz Dağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Köyü’nde Kaz Dağları'nın zenginliği olan bitkilerin uçucu yağlarının damıtılarak iyileştirici nitelikte gıda takviyesi amaçlı ürünler haline getiriliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Burhaniye’de kurulan Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM)’nde yetiştirilen tıbbi aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağlar ise aromaterapi amacıyla kullanılıyor. Edremit Kaz Dağları’nda arı ve arıcılık ürünleriyle tedavi (apiterapi) uygulandığı bir merkez de bulunuyor.

Balıkesir, termal kaynaklarının yanı sıra tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri, zengin mutfağıyla da misafirlerine farklı deneyimler yaşatıyor. İl sınırları içinde yer alan Kuş Cenneti Milli Parkı ve Kazdağı Milli Parkı; jeep safari turları, botanik gezi ve keşifler, yürüyüş ve bisiklet turları gibi sağlık odaklı alternatif etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Mavi bayraklı 32 plajı bulunan Balıkesir, sörften dalışa, sportif olta balıkçılığından kuş gözlemciliğine, astroturizmden gastronomiye kadar çok farklı alternatiflerle misafirlerine unutulmaz deneyimler yaşatıyor.