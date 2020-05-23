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Avrupa'da 200 bin belediyeye örnek gösterildi

Avrupa Konseyi, yaptığı çalışmalar nedeniyle Şişli Belediyesi’ni Avrupa Şeref Bayrağı ile ödüllendirdi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Bu ödül bizim toplumcu belediye anlayışımızın bir yansımasıdır" dedi.

Avrupa'da 200 bin belediyeye örnek gösterildi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından 1955 yılından bu yana yürütülmekte olan "Avrupa Ödülü" adlı programa, 14 Ocak 2020 tarihinde yapılan başvuru sonucuna göre; Şişli Belediyesi, "Şeref Bayrağı" kategorisinde Türkiye'den ödül almaya hak kazanan tek belediye oldu. Avrupa Konseyine üye 47 ülkenin toplam 200 bin yerel yönetimine örnek gösterilen Şişli Belediyesi, Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan “Avrupa Şeref Bayrağı” ile ödüllendirildi.

“Avrupa Ödülü’nün de sahibi olacağız”

Avrupa düzeyindeki çalışmalar, kardeş şehir ilişkileri, uluslararası kuruluşlara üyelikler, dayanışma faaliyetleri, kentsel, çevresel, sosyal ve kültürel alanlarda örnek teşkil eden uygulamalar sayesinde ödülü almaya hak kazanan Şişli Belediyesi’nin başarılı çalışmalarının sınırları aşarak, uluslararası alanda tescil edildiğini söyleyen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Bu ödül bizim toplumcu belediye anlayışımızın bir yansımasıdır. Bu anlayışla durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz ve çok kısa bir zaman içerisinde Avrupa Ödülü’nün de sahibi olacağız. Ödülü, her şeyin en iyisine layık olan, bizi her zaman destekleyen Şişlili komşularımız adına alacağımızı da vurgulamak istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şişlimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

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