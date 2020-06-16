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Bahçe ve balkonları güzelleştirme zamanı

Balkon ve bahçelerde geçirilen zamanların arttığı bu günlerde, yaşam alanlarının daha da kullanışlı ve eğlenceli bir hale getirmek mümkün. Yaşam alanlarını güzelleştiren Tekzen, yaz mevsimini bahçe ve balkonlarında keyifle vakit geçirmek isteyenlere birbirinden şık ve kullanışlı alternatiflerle dolu dekoratif fikirler sunuyor.

Bahçe ve balkonları güzelleştirme zamanı

Balkon ve bahçelerde geçirilen zamanların arttığı bu günlerde, yaşam alanlarının daha da kullanışlı ve eğlenceli bir hale getirmek mümkün. Yaşam alanlarını güzelleştiren Tekzen, yaz mevsimini bahçe ve balkonlarında keyifle vakit geçirmek isteyenlere birbirinden şık ve kullanışlı alternatiflerle dolu dekoratif fikirler sunuyor.

Yaz ayları ile birlikte balkon ve bahçeler en fazla vakit geçirdiğimiz yaşam alanları oluyor. Tekzen, ihtiyaca yönelik pratik ve kullanışlı önerileri ile balkon ve bahçenizi yeniden düzenleyebileceğiniz fikirleri paylaşıyor. Yazın güzel havanın tadını çıkaracağınız bahçe ve balkonlarınızda yapacağınız küçük dokunuşlar ile hayatınıza keyif katabilirsiniz. Zevkinize göre oluşturacağınız bahçe ve balkonlarınızda bambaşka bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Kendinizi rahat ve iyi hissedeceğiniz, keyifle vakit geçirebileceğiniz, daha kullanışlı balkon veya bahçeler için Tekzen’den öneriler;

*Saksılar ve çiçekler ile zenginleştirdiğiniz balkonlara rahat sandalyeler koyarak huzurlu bir ortam hissi yaratabilirsiniz. Bir sehpa ve dekoratif bir kaç obje ile tamamladığınızda size daha da keyifli bir ortam sunabilir.

*Balkon ve bahçede kullanabileceğiniz masa aydınlatmaları ile akşam romantik gündüz ise şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

*Balkon ve bahçede tercih edeceğiniz oturma grupları ile keyifle vakit geçireceğiniz ortamını yakalayabilirsiniz. Oturma grubunuz ile uyumlu bir sehpa ve dekoratif aksesuarlar da ortamı daha da sıcak ve sevimli bir hale getirebilir.

*Bahçe ve balkonların olmazsa olmazı salıncaklar da hem rahat hem de eğlenceli bir ortam için mükemmeldir. Küçük bir balkonunuz ya da dar bir bahçeniz olsa bile farklı bahçe salıncak modelleriyle yazın açık havada keyfinizi arttırabilirsiniz.

*Bahçe ve balkonunuza uygun konforlu masa takımları ile kahvaltılarını veya akşam yemeklerini açık alanda sohbet eşliğinde keyifle uzun vakitler geçirebilirsiniz.

*Yazın güneşli günleri tatile gitmeden de balkon veya bahçenizde yaratacağınız şezlong ve şemsiyelerle oluşturacağınız bir güneşlenme alanıyla yaşayabilirsiniz.

*Ayrıca balkonunuzu modern bir kafe haline getirebilirsiniz. Bunun için iki sandalye, bir adet ahşap kahve masası ve ahşap döşemeler eklemeniz yeterli. Detaylar zevkinize göre olursa balkonunuz en çok sevdiğiniz alan haline gelebilir. Duvara metal raflı bir ürün koyarak birbirinden güzel ve renkli çiçeklerle yemyeşil bir ortam yaratabilirsiniz.

Tekzen’in sunduğu bahçe konseptinde; oturma gruplarından dekoratif aksesuarlara, masa ve sandalyelerden taburelere, dekoratif lambalardan gölgeliklere, salıncaktan hamağa, plaj sandalyelerinden şezlonga kadar konforun stille buluştuğu pek çok farklı ürün bir arada bulunuyor.

Bahçelerini ve evlerini güzelleştirmek isteyenler kullanışlı, kaliteli, şık ve doğa dostu ürünlere bu yaz da Tekzen mağazalarından ulaşabilir ya da www.tekzen.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

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Bahçe Ve Balkonları Güzelleştirme ZamanıBahçeBalkonTEKZEN
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