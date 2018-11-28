Baş döndürücü dolgun dudaklar için

Dudak dolgunlaştırma, şekillendirme ve kontur yapımında Kiss Dudak Dolgusu’nun oldukça sık uygulanıldığını belirten Dr. Mustafa Kemal Ataönder “Dudaklar yapısal olarak ince olabildiği gibi sonradan bazı hormonal aktivite, travmalar, doku destek yapılarının zamanla azalmasına bağlı olarak hacim kaybedebilirler. Günümüzün en popüler ve talep gören uygulamalarından bir tanesi estetik ve hacimli dudaklara sahip olmak için yapılan dudak dolgusu işlemidir. Kiss Dolgu, hassas dudak bölgesinin iyileştirilmesi için özel olarak geliştirilmiş, yüksek oranda hyaluronik asit çapraz bağlarıyla formüle edilmiş, dayanıklı ve uzun ömürlü ağrısız enjeksiyonel bir uygulamadır. Dudaklar, yoğun damar yapısı ve hareketli olması nedeniyle bu bölgeye özel olarak geliştirilmiş hyaluronik aside çok daha doğal bir tepki verir. Dolgunun içeriğindeki hyaluronik asit, insan vücudunda ve daha birçok canlıda doğal olarak bulunan bir polisakkarittir. Bu nedenle diğer sentetik dolgu maddelerine göre güvenlik profili çok daha yüksektir. Bu madde hücre büyümesinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle enjekte edildiği yerde uzun süre şeklini muhafaza eder. Dudak dolgusu, dudak dolgunlaştırma, şekillendirme ve kontur yapımında oldukça sık uygulanır. Ayrıca asimetrilerde, dudak kenarı sarkması, dudak üstü ince barkod çizgilerinin iyileştirilmesi için tercih edilir. Dudak yapısı ince olanlar, yaşla birlikte cilt altındaki hyaluronik asidin azalması sonucu cilt elastikiyetini ve dudak hacmini kaybedenler, dolgun ve kalın dudaklarla yüzündeki güzellik ve gençlik ifadesini güçlendirerek çekici dudaklara sahip olmak isteyenler uygulattırabilir” dedi.



Doktor tarafından enjeksiyon tekniği ile 10 dakika içerisinde son derece çekici dudaklar yaratıldığın söyleyen Dr. Mustafa Kemal Ataönder“İşlem yapıldığı anda hemen sonuç verir, değişiklik hemen fark edilir. Dudak dolgu uygulamasından sonra en az 2 saat süreyle herhangi bir şey yememek ve içmemek gerekir. Dudak dolgu işleminden sonra kısa süreli şişlikler ve iğne giriş yerlerinde morarma meydana gelebilir. 2-3 gün içinde bu etkiler geriler. Formülünde yer alan patentli “resilient” hyaluronik asit dolgu enjeksiyonunun etkinlik süresi kişinin yaşı, dudak yapısı, elastikiyeti, miktarı, yaşam kalitesi gibi faktörlere bağlı olmakla beraber kalıcılığı yaklaşık 8-12 aydır. Uygulamayı tekrarlamak kalıcılığı ve sonucu olumlu etkiler” diye vurguladı.



Dudak Dolgusu yaparken nelere dikkat edilmesi konusuna da değinen Dr. Mustafa Kemal Ataönder“Dudak dolgusunu gerçekleştirecek hekimin dudak estetiği planlanmasını yaparken dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Bunlardan en önemlisi dolgu yapılan dudağın genel ağız yapısıyla ve yüz yapısıyla uyumlu olması gerekmektedir” dedi.