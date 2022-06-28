Basın Ekspres'te yeşil bina yapıyorlar

Başakşehir’in aileleri hedef alan konsepti, Karmar tarafından Basın Ekspres Yolu’na taşınıyor. 241 konut ve 57 ticari üniteden oluşan Karmar Sakura Projesi, ailelere özel yeni bir yaşam alanı olarak bölgenin çehresini değiştirmeye hazırlanıyor. Daire girişlerinden ses ve ısı yalıtımına kadar tüm detayların ailelerin hak ve mahremiyetini korumaya yönelik planlandığı projede aynı tip daireler aynı bloklarda yer alacak.

İstanbul’da gayrimenkul yatırımının yıldız bölgelerinden olan Basın Ekspres Yolu, bugünlerde yepyeni bir projenin heyecanını yaşıyor. 10 yılı aşkın zamandır dönüşüm geçiren ve ulaşım bağlantılarına yakınlığı sebebi ile birçok markalı konut projesine ev sahipliği yapan Basın Ekspres Yolunda, ailelere özel yepyeni bir yaşam alanı doğuyor.

İnşaat, madencilik, gıda ve turizm sektörlerindeki başarısı ile Türkiye’nin en büyük 500 sanayi firması arasına giren Şimşek Bisküvi Gıda’nın inşaat sektöründeki grup şirketi Karmar tarafından yapımına başlanan Karmar Sakura’nın satış ofisi 25 Haziran 2022’de faaliyete girdi.

Satış ofisinin açılışına Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir açılış kurdelesini Karmar Yönetim Kurulu Başkanı Erol Şimşek, İcra Kurulu Başkanı Emrullah Yedikardeş, Şimşek Bisküvi Onursal Başkanı Ramazan Şimşek, Avukat Remzi Yedikardeş ve Haksan Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Somalı ile birlikte keserek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Basın Ekspres’te aile sitesi açığını kapatacak

Yapımına 6 ay önce başlanan Karmar Sakura projesi toplam 241 daire, 57 ticari birimden oluşuyor. Açılışta konuşan Karmar İcra Kurulu Başkanı Emrullah Yedikardeş, bölgede nitelikli aile sitesi olmadığını, marka projelerde yoğunlukla stüdyo ve 1+1 tipinde dairelerin yer aldığını belirterek, Karmar Sakura’nın bu yöndeki açığı kapatmak üzere planlanladığını açıkladı.

Aynı tip daireler aynı bloklarda yer alacak

Bu nedenle projenin bünyesinde sadece 2+1, 3+1 ve 4+1 tipinde konutlara yer verildiğini belirten Emrullah Yedikardeş, “Sadece daire genişlikleri değil, tüm detaylarda aile haklarına ve mahremiyetine saygı gösterdik. Örneğin daireler arasında ses yalıtımı için çift duvar sistemi kullanıldı. Daire girişlerini nişli giriş olarak planladık. Tüm dairelerde kullanılabilir ölçülerde balkon mevcut. Yüzme havuzu, hamam, spor salonu, sauna gibi sosyal tesisler bay ve bayanlara ayrı olarak inşa ediliyor. Ayrıca aynı tipte daireler aynı bloklarda yer alacak. Örneğin kalabalık aileler 4+1’i tercih ediyorsa, kendileriyle aynı özellikteki ailelerle aynı blokta yaşıyor olacaklar” dedi.

Metroya yürüme mesafesinde

1,5 milyar TL yatırım büyüklüğüne sahip olan proje, yapımı devam eden Havaalanı Metro hattına 200 metre mesafede yer alıyor.

Dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle tasarlanmış yeşil bina özellikleri sayesinde ailelerin bütçesine katkı sağlayan detaylar içeren projede lavabolarda kullanılan gri sular arıtılarak yeniden klozetlerde kullanıma sunuluyor. Ayrıca yağmur suları toplanarak bahçe sulamasına yönlendiriliyor. Enerji kaynaklarını doğru kullanmayı hedefleyen projede yerden ısıtma sistemiyle %40 enerji tasarrufu sağlanarak, ailelerin bütçelerine katkı sunuluyor.

İcra Kurulu Başkanı Emrullah Yedikardeş, Türkiye’de her zaman gayrimenkule yatırım yapanın kazandığını belirterek, “Karmar Sakura’da hem yatırımcılar kazanır, hem de ailesiyle birlikte burada rahatlıkla yaşayan tüketiciler, yeşil bina özelliklerinden dolayı aile bütçesinden tasarruf ederek kazanır” yorumunu yaptı.