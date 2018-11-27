Basın gözüyle döngüsel ekonomi



Dünya gündeminde önemli yer tutan döngüsel ekonomi modelinin, ülkemiz gündemine yaygın bir şekilde taşınmasına önderlik eden ÇEVKO Vakfı, bu alanda dördüncü çalıştayını, Ekonomi Gazetecileri Derneği 10. Küresel Isınma Kurultayı kapsamında gerçekleştirdi. Kurultay programı içerisinde bir panel olarak düzenlenen çalıştayda, konu basın mensuplarının gözünden ele alındı.



Ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ilk kuruluş olan ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı, öncüsü olduğu sürdürülebilir ve sistematik geri kazanım için çalışmalarına 27 yıldır artan bir ivmeyle devam ediyor. ÇEVKO Vakfı, bu alanda ortak akıl – ortak eylem odaklı çalışmalarda da öncülüğü üstleniyor.



ÇEVKO Vakfı, küresel toplumun çevreye uyumlu sürdürülebilir gelişimi açısından dünya gündeminde önemli yer tutan döngüsel ekonomi modelinin, ülkemiz gündeminde daha yaygın yer tutması için yapılan çalışmalara önderlik ediyor. Geçtiğimiz yıl Döngüsel Ekonomi konusunda Türkiye’de uluslararası bir kongre düzenleyen ÇEVKO Vakfı, kongrenin ardından, düzenlediği bir dizi çalıştayla fikir ve eylem odağında devamlılığı hedefliyor.



ÇEVKO Vakfı çalıştaylarının dördüncüsü, iklim değişikliğini ve döngüsel ekonomiyle sağlanabilecek çözümleri, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) iş birliğinde, habercilerin gözünden ele aldı.



EGD tarafından bu yıl 10.su düzenlenen ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Odakule Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Küresel Isınma Kurultayı kapsamında gerçekleştirilen "İklim değişikliği Hayatımızı Nasıl Etkiliyor ve Döngüsel Ekonomi Çözümü" konulu oturuma, ÇEVKO Vakfı Başkanvekili Fügen Soykut başkanlık etti. Oturumun konuşmacıları, Gazeteci-Yazar Meral Tamer, Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Editörü Mine Açar, Türkiye Gazetesi Ekonomi Şefi Canan Eraslan, Yenibirlik Gazetesi Yazarı Serpin Alparslan oldular.





İklim Değişikliği Yarın Yaşayacağımız Değil, Bugün Yaşamakta Olduğumuz Bir Süreç



ÇEVKO Vakfı Başkanvekili Fügen Soykut, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin uzak ya da yakın gelecekte değil, bugün yaşanan bir olgu olduğunu vurguladı. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için farkındalık ve aksiyonun önemine dikkat çeken Soykut, “Tüket – At” mantığı yerine, “sürdürülebilir üretim-sürdürülebilir tüketim-geri dönüşüm” süreçlerini içeren döngüsel ekonomi, sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıyor. Doğal kaynak tasarrufu ve daha düşük çevresel etki, sürdürülebilir bir ekonomik sistemle desteklenmelidir” şeklinde konuştu.



Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, çevre, ekonomi ve gündelik yaşam kadar, insan sağlığı ve psikolojisi üzerinde de etkili olduğunu vurgulayan Meral Tamer, “Mevsimler artık ikiye indi: Sıcak ve soğuk mevsim. Hava koşullarındaki değişim nedeniyle uzun süre geçmeyen hastalıklar, eve mahkum eden aşırı sıcak ya da soğuklar, beklenmedik seller gibi doğa olayları yaşıyoruz. Bu durum insan psikolojisini de olumsuz etkiliyor” dedi.



Gençlerin neslin, iklim değişikliği, küresel ısınma ve enerji verimliliği gibi konularda daha bilinçli ve duyarlı olduğunu belirten Mine Açar, “Ancak gençlerden bu konularda somut aksiyon görmüyoruz. Oysa, tüketici ve toplum alışkanlıklarında değişiklik, küresel ısınma konusunda çözüm sunabilir” dedi.



"Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz insan paranın yenilemeyen bir şey olduğunu anlayacak!" şeklindeki ünlü Kızılderili sözünü anımsatan Canan Erarslan, geri dönüşüm için herkesin yönlendirme yapmasının önemini, kendi hayatından örneklerle anlattı.



Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sağlık kısmını ele alan Serpin Alparslan, besin değerlerindeki düşüşe dikkat çekti. “Hayatın temel bileşeni olan su bile kuruyor” sözleriyle yaşanan durumun önemine vurgu yapan Alparslan, yükselen sıcaklığın, artan nemin ve değişen yağmur rejimlerinin yol açabileceği sorun ve hastalıklara da vurgu yaptı.



Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editör Yardımcısı ve EGD Başkan Yardımcısı Hasan Arslan moderatörlüğünde ve "İklim Değişikliği Ekonomiye Nasıl Etki Ediyor?" başlığı ile düzenlenen kurultayın ikinci oturumunda, ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer konuşmacılar arasında yer aldı.



Dünyada henüz çok yeni bir kavram olan, ancak gündemdeki ağırlığı giderek artan Döngüsel Ekonomi modelinin atıkların kaynağa dönüştürülebilmesi perspektifiyle önem taşıdığını dile getiren Mete İmer, bu bağlamda atıkla ilgili düzenlemelerde yapılacak değişiklik önerileri ve kapsamlı bir eylem planı içeren AB Döngüsel Ekonomi Paketi hakkında da bilgiler verdi.



ÇEVKO Vakfı’nın Döngüsel Ekonomi modelinin ülkemizde de tanıtılması için yapılan çalışmalara önderlik eden iş dünyası kuruluşları arasında yer aldığını belirten Mete İmer, “Bu alanda, geçen yıl gerçekleşen kongrenin ardından, 2018 yılında kamu, iş dünyası çatı kuruluşları, özel şirketler ve medyadan temsilcileri bir araya getiren bir dizi çalıştay gerçekleştirdik. Yeni Plastik Ekonomisi, AB Döngüsel Ekonomi Paketi ve Döngüsel Ekonomiye Geçiş için Mali Mekanizmalar başlıklı çalıştayların ardından, Basın Gözüyle Döngüsel Ekonomi temalı çalıştayımızı da EGD iş birliği içerisinde düzenlemiş bulunuyoruz. Bu vesile ile Sayın Celal Toprak ve Sayın Hasan Arslan nezdinde, EGD yönetimi ve üyelerine teşekkür ederiz. Döngüsel Ekonomi konusunda fikir önderliğine devam edeceğiz” dedi.

