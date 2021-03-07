Başkan Avcılar’da mavi atağı başlattı

Kentsel dönüşüm konusundaki çalışmaları ile dikkat çeken son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bu konudaki çalışmaları anlatan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli şimdi güvenilir bir hayat için düğmeye bastı.

Avcılar’ı virüse karşı mavi bir kent yapmak için harekete geçen Hançerli bu konuda eğitimle farkındalık çalışması başlattı.

Güvenilir Ürün Platformu ile işbirliği yapan Avcılar Belediyesi gıda ile ilgili tüm işletmelerin ücretsiz katılabileceği bir eğitim ve farkındalık çalışması başlattı.

Konuyla ilgili çalışma hakkında bilgi veren Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Güvenilirlik pandemi ile birlikte hayatımızın bir parçası oldu. Avcıları daha güvenilir bir kent yapmak için kentsel dönüşüm konusunda tarihi bir adım attık. Şimdi Avcılar ilçezindeki lakantadan pastaneye herkesin yeni normale göre ravranması konusunda bilgilendirme çalışması yapıyoruz” dedi.

Daha önce İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Borsası ile bu çalışmayı yapan Güvenilir Ürün Platformu, Ünilever Ev Dışı Tüketim ile işbirliği bu defa Avcılar’ı üs seçti.

BİR TIKLA GÜVENİLİRLİK SERTİFİKASINI AL

Her hafta İstanbul’un bir ilçe belediyesi ile gerçekleştirilecek online eğitim ve bilgilendirme buluşmaları online olarak yapılıyor. Ücretsiz eğitim projesine katılanlara güvenilirlik sertifikası katılım belgesi veriliyor. Gıda sektöründe faaliyet gösteren büyük küçük gözetmeksizin tüm işletmelere ve çalışanlarına açık olacak eğitim serisine www.guvenilirurunplatformu.com adresinden kayıt yaptırmak mümkün olacak.