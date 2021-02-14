Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar 15 temmuz samsun resmi gazete altın ingiltere
Yarını Kodlayacaklar
Yarını Kodlayacaklar
Webinar ile zenginleşecek
Webinarla zenginleşecek
Yeni mağazalar açtı
Yeni mağazalar açtı
Söz verdiler
Söz verdiler
Şık tasarımıyla prestiji daha ileriye taşıyor
Prestiji ileriye taşıdı

Başkan bastırıyor kentsel dönüşüme destek sürüyor

Turan Hançerli KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmesi çalışmalarının ardından binasını güçlendirmek isteyenlere verilen 50 bin lira kredi 80 bin liraya çıkarıldı. Evini kentsel dönüşüme sokmak isteyenlere verilen 125 bin lira kredi 200 bin liraya yükseltildi.

Başkan bastırıyor kentsel dönüşüme destek sürüyor

KDV indiriminin ardından kentsel dönüşüme büyük kolaylık sağlayacak bir karar daha bugün imzalandı. avcılar belediye başkanı av. turan hançerli’nin her platformada gündeme getirdiği  kentsel dönüşüm faiz destekli kredi 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı. hançerli’ “ Kentsel dönüşüm konusunda azimle sürdürdüğümüz çabalarımızın sonuç vermesi bizi çok mutlu ediyor”

Kentsel dönüşüm alanında Türkiye’ye örnek çalışmaları ile adını duyuran Turan Hançerli’nin Avcılar’dan başlattığı  “Hayat Kurtarma Hareketi”ni  ülke geneline yayma çabaları sürüyor. Daha önce de kentsel dönüşüme girecek binaların KDV oranlarının düşürülmesine yönelik çalışmalar yürüten Hançerli’nin çabaları KDV oranının %18’den %1’e düşürülmesi şeklinde sonuç vermişti. Hançerli, riskli binasını yenilemek isteyen vatandaşların ekonomik engeller başta olmak tüm engelleri ortadan kaldırmak için alanında uzman akademisyenlerden toplantılar yaparak bürokratlarla temaslarda bulundu.

ÇABALAR TEK TEK SONUÇ VERMEYE BAŞLADI

Kanuna göre 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerinde bankalardan kullandırılacak kredilere sağlanacak faiz desteği tutarları değiştirildi. Binasını güçlendirmek isteyenlere verilen 50 bin lira kredi 80 bin liraya çıkarıldı. Evini kentsel dönüşüme sokmak isteyenlere verilen 125 bin lira kredi 200 bin liraya yükseltildi. Birden fazla evi olanlara ilişkin verilen 625 bin lira kredi limiti de 1 milyon liraya çıkarıldı. Böylece tüm kalemlerde yüzde 60 oranında kredi desteği artışı yaşandı.

HANÇERLİ, “AZİMLE SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ ÇABALARIMIZIN SONUÇ VERMESİ BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Hançerli, “ Yaşam hakkını korumak en öncelikli amacımız. Birlik ve beraberlikten aldığımız güçle depreme karşı dirençli kentler inşa etme yolunda ilk günkü kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Bu konuda azimle sürdürdüğümüz çabalarımızın sonuç vermesi bizi çok mutlu ediyor. Sesimizi duyan ve milyonlarca insanın hayatını kurtaracak bu kararda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. ” dedi.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KREDİ LİMİTLERİKentsel DönüşümTuran Hançerli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.