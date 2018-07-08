Başkan önderlik etti kadınlar ayağı kalktı

Çocuk cinayetlerine tepkiyi ortaya koymak için Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin çağrısı üzerine Konservatuvar bünyesindeki, ‘1001 Çiçek Kadın Korosu’ öncülüğünde toplumun bütün kesimleri kapsayan protesto etkinliği planlandı. Bugün saat 14.00’te araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’nin başından Belediye Havuz Meydanı’na kadar yürüyüş yapıldı. Üzerlerinde siyah tişört bulunan kadın ve çocuklar, kadın ve çocuk cinayetlerine, küçük yaşta evliliklere, çocuk istismarına karşı pankart ve dövizler taşıdı.Öldürülen çocuklar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ardından, ilçedeki 10 mahalleden 100’er kadının belediye başkanı ile birlikte oluşturduğu ‘1001 Çiçek Kadın Korosu’, bir ağızdan ‘Ninni’ ağıtını söyledi. Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Sadece çocuklar uyurken, ders çalışırken susmalıyız. Onlar öldürülürken katledilirken hepimiz ayağa kalkmalıyız” dedi. Belediye Başkanı şöyle dedi:

“Buradan öyle bir seslendiniz ki bir daha çocuklara dokunmaya kalkanların yürekleri titreyecek. Eylül, ardından Leyla haberi deprasyona sokmuştur. Bu çocuk katline ‘Dur’ dememiz gerekiyordu. 4 bin yıllık geleneklerimizin ardından ağıt söyler. Avcılar kadınları 4 ise kadın duyarlılığı ile bir araya gelip sözünü söylüyor. ‘Taciz, tecavüz, ensest, çocuk istismarları artık olmasın’ diyerek yurdun en ücra köşesine kadar sesimiz ulaşsın, bizden korksunlar istiyoruz. Avcılarlı kadınlar çocuğuna dokundurmaz. Bu bir ilktir son olmasını istiyoruz. Hiçbir çocuğa dokunulmamasını istiyoruz. Kimse çocuklarımızın kılına dokunmaya yeltenmesin. Buraya gelen sesi, yüreği, bileği ile binlerce kişi burada 81 ilimizin 81 milyonunu temsil ediyoruz. 1 çocuğun kılına dokunan karşısında milyonları bulacak çocuklarımız uyurken susarız sadece ders çalışırken susmalı, ama tecavüze, enseste, tacize uğrarken asla susmayız. Çocuklarımızın kılına bile dokunamazsın. Avcılar yine öncü bir kadını seçti. Kadın duyarlılığı ile kadınlara, çocuklara, engellilere kimse dokunmayacak.”