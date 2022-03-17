Başkan Şahin’den 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Çanakkale Zaferi, Türk Milletinin cesaretinin, kahramanlığının destan olduğu zaferlerden biri olduğunu vurgulayan Şahin mesajında; “Milli mücadele yıllarından bugüne kadar, ülkemizin karşılaştığı her türlü tehlikeye karşı canlarını siper eden şehitlerimiz, ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güven içinde yaşamamız, milli çıkarlarımızın savunulması ve vatanımıza hizmet etmek için canlarını feda ederek, milletimizin gönlündeki yerlerini almışlardır. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün ölümsüzleşen simgeleri olan aziz şehitlerimiz, sonsuza kadar gönlümüzde yaşayacaktır. Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan toprakları, Ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması uğrunda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış vatan topraklarında özgürce yaşıyor, şanlı bayrağımız ihtişamla dalgalanıyorsa bunu şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçluyuz. İşte bu nedenle bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal topraklar üzerinde, atalarımızın güzel ülkemiz için ödedikleri büyük bedelin anlam ve öneminin farkına vararak, aynı bilinçle vatan topraklarına sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi yeni kazanımlarla yarınlara taşımak, birlik ve beraberliğimizi korumak ve dünyanın çağdaş, kalkınmış ve güçlü ülkelerinden biri olma yolundaki hedefimize kararlılıkla yürümektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini başlatan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı, vatanı uğrunda canını bir an bile düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 18 Mart Şehitler Günü ve tarihte görülmemiş büyük bir cesaret ve inanç örneği sergilenerek kazanılan Çanakkale Zafer’inin de yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.