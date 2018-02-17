Başkanlar, İzmir’in sorunlarını konuştu

İzmir Başkanlar Kurulu Şubat ayı toplantısı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın da katılımı ile Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) gerçekleştirildi. İzmir’in sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıdan, başta ikinci çevreyolu olmak üzere birçok projenin öncelik sırasına göre hayata geçirilmesi dile getirildi.

İzmir’deki pek çok resmi kurum ve STK’nın başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından bilgiler veren Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, “Toplantıda İzmir’in sorunlarını masaya yatırdık ve bu sorunların önceliklendirilerek çözülmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardık. Bütün başkanlar görüş ve önerilerini sundu. Toplantı sonucunda merkezi hükümet ile öncelik sırasına göre İzmir’in sorunları hakkında ortak çalışmalar yürütülmesi fikri benimsendi” dedi.



Öncelik ulaşım planı



Toplantıda en çok öne çıkan konunun günden güne artan İzmir trafiği çerçevesinde İzmir ulaşımı planı olduğunu belirten Susam, “Tüm başkanlar olarak İzmir’in en öncelikli ihtiyaçlarından birinin 2’nci çevreyolu olduğu konusunda hem fikir olduk. 2’nci çevreyolu İzmir trafiğini rahatlatacak en büyük çalışmalardan birisi olacaktır. Toplantıda ayrıca kentimizin her yerinde süren kentsel dönüşüm çalışmalarını da masaya yatırdık ve eski yapıların iyi bir planlama ile yenilenmesi konusunda yapılabilecekleri tartıştık” diye konuştu.



Yatırımcılara EGEV yol gösterecek



İzmir ticaret hayatının da masaya yatırıldığı toplantıda pek çok farklı başlık altında yapılabilecek çalışmaları detaylı bir şekilde değerlendirdiklerini söyleyen Susam, “Valimiz toplantıda İzmir iş dünyasının sorularını yanıtladı. Başta körfez geçişi olmak üzere gündemdeki birçok konu hakkında bizleri bilgilendirdi. Biz de İzmir’in sorunlarının çözümünde Valimiz ile birlikte çalışma kararlığımızı dile getirdik. Tarımda ve sanayide yüksek teknolojinin kullanılması, Endüstri 4.0’a geçişin hızlanması çok önemli. Bu konularda üniversitelerin de birikimlerinden yararlanmak, üniversite-sanayi işbirliğinin daha artırılmasında büyük fayda var. Liman kapasitelerinin yükseltilmesi de kentimiz için önemli olan bir diğer konu. Yüzlerce yıldır bir liman kenti kimliğiyle ticaretin merkezi olan İzmir, bu yapısını daha da kuvvetlendirmeli. Limanlar özellikle ihracatın ana kapısı ve bazen yatırımcılar buralarda sorunlar yaşayabiliyor. Bu kapsamda kente gelen yatırımcının karşılaştığı sorunların çözümü noktasında EGEV’in devreye girerek sorunların çözümüne katkıda bulunması istendi ve bizler de bu konuda elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu belirttik” dedi.

