Bayrağı Didem Duru devraldı

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Bayazıt, bayrağı Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru’ya devretti. Duru, bir TOG geleneği olarak görevini Kaddafi Bozkurt ile paylaşacak. Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Gençlerin sosyal sorunlara çözüm üreten projelerini desteklemek amacıyla 2002 yılında kurulan TOG’un yönetim kurulu başkanı seçilen Didem Duru şunları söyledi;

“2015 yılından bugüne önce destekçi ve gönüllü, ardından mütevelli heyet ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğum TOG’da şimdi de yönetim kurulu başkanı olarak çalışacağım için çok heyecanlıyım. Gençleri güçlendirerek enerjilerini sosyal faydaya dönüştürmeleri amacıyla 18 yıl önce kurulan TOG’un, içinde bulunduğumuz bu özel dönemde yapacak çok işinin olduğunun bilincindeyim. Kimliği, düşüncesi, yaşam tarzı, siyasi görüşü, hayata bakışı veya fikirlerine bakmadan bir arada olan, projeler üreten tüm toplum gönülleri ile gurur duyuyorum ve gençlerin toplumun daha gelişmesine katkıda bulunmak için ellerinden geleni yapacaklarına yürekten inanıyorum.”

TOG, 1 kadın 1 erkek başkan geleneğini sürdürdü.

TOG, 2010 yılında Türkiye’deki pek çok kuruluştan önce uygulamaya koyduğu Toplumsal Cinsiyet Ana-akımlaştırma Programı kapsamında yönetim kurulunda bir kadın bir erkek olmak üzere eş başkanlık sistemini bu dönemde de sürdürüyor. 2017 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Suzan Bayazıt’ın ardından oy birliğiyle seçilen Didem Duru, görevini Kaddafi Bozkurt’la paylaşacak.

Didem Duru Kimdir?

Didem Duru, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Yaklaşık 25 yıllık iş deneyimi boyunca, Finansbank, IBM ve Dell’de çeşitli yöneticilik ve ülke genel müdürlüğü pozisyonlarında çalıştı. Dell'de Avrupa Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde özel müşteri deneyimleri alanında görev aldı. Nisan 2019’dan bu yana Cisco Türkiye’nin Ülke Genel Müdürü olarak görev yapan Duru, TOG’daki görevinin yanı sıra TÜBİSAD yönetim kurulu üyesi ve WTECH kurucu üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Duru’nun 18 yaşında bir kızı bulunuyor.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TOG) HAKKINDA

2002 yılında kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG); “Gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde” diyerek gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlar. Gençlerin toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm üretecek potansiyelleri ve enerjileri olduğuna inanan TOG, gençlere sosyal sorumluluk eğitimleri vererek sosyal sorunlara çözüm üreten projeler gerçekleştirmeleri için alan yaratır. Toplum Gönüllüsü gençler Türkiye genelinde her yıl çocuk haklarından kültür sanata, engelli farkındalığından sağlığa, hayvan haklarından sürdürülebilir yaşama kadar birçok temada projeler üreterek sosyal fayda yaratan çalışmalar gerçekleştirirler.

Toplum Gönüllüsü gençler, Türkiye’nin her yerinde üniversitelerde öğrenci kulübü, topluluğu veya grubu kurarak belirledikleri ihtiyaçlara göre sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirirler. Bu projeler, sadece topluma katkı sağlamakla kalmaz, gençlerin sorumluluk sahibi aktif bireyler olmalarını sağlayarak kişisel gelişimlerini de destekler.

Gençler tüm projelerinde, vakfın ilkeleri olan farklılıklara saygı, şeffaflık ve hesap verebilirlik, yerel katılım, ekip çalışması, yaşam boyu öğrenme ve girişimcilik ilkelerini kendilerine rehber edinirler. Vakıf tüm çalışmalarıyla çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen, girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunmayı hedefler.