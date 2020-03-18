Bereket Döner peket ürün üretimini artırdı

Geleneksel Türk Döneri'nin dünyadaki sözcüsü ve savunucusu Bereket Döner, dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs (Covid-19) için evinde önlem alan vatandaşların et ürünleri konusundaki taleplerine çözüm üretiyor. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde Koronavirüs uyarısının ardından tüm restoran ve şubelerinde extra sıkı tedbirler alan Bereket Döner, paket üretimine de ağırlık verdiğini ve üretimini iki katına çıkardığını duyurdu. Şubelerimizde extra dezenfeksiyon sürecine başladık.Tüm şubelerimize Covid- 19 (Koronavirüs) ile mücadelede uyulması gereken kuralların yer aldığı afişler ulaştırarak müşterilerimizi bilgilendirip ,restoranlarımıza dezenfektan makinalari yerleştirdik. Devletimizin belirlediği kurallara firmamız ve çalışanlarımız olarak harfiyen uymaktayız. Bu mücadele günlerinde pakette Bereket Döner ürünleri Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri ile internet üzerinden satış yapan sitelerinde yoğun ilgi gördüğünü belirten Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, hem şirketimizin, hem de sektörümüzün, ihtiyacı kat kat karşılayacak güçte olduğunu söyledi.



Emek, kurum olarak Covid-19 (Koronavirüs) ile mücadeleye ilk günden itibaren tam destek verdiklerini belirterek şu bilgileri verdi: "Pakette döner üretimi konusunda Bereket Döner, Türkiye'nin öncü kuruluşlarından biridir. Geleneksel Türk Döneri'nin lezzeti ve kalitesi ile satışa sunduğumuz pakette döner ürünlerimiz Migros ve Happy Marketler zincirlerinde ve internet üzerinde tüketiciye ulaşıyor.

Koronavirüse karşı vatandaşlarımızın aldığı önlemlere biz de ürünlerimizle destek veriyoruz. Üretim sürecimizde bir aksama yok. Vatandaşlarımızın yıl boyu talebini karşılayacak üretim gücüne sahibiz. Türkiye gibi güçlü gıda üretim alt yapısına sahip ülkede, vatandaşlarımız hem fiyat hem de ulaşılabilirlik konusunda endişe etmesin"



Paketlenmiş döner talebinin son dönemde yoğunlaştığını söyleyen Emek "Koronavirüs önlemleri alınmaya başlanmasının ardından onbinlerce paket satışı gerçekleştirdik. Daha büyük siparişlere göre üretim alt yapısına sahibiz.''İnternet üzerinden alışveriş yapan siteler üzerinden,Türkiye'nin her yerine ulaşabilecek potansiyelimiz var''dedi.