Bergama tesisi açıldı çöp İzmir için sorun olmaktan çıktı

Biotrend Enerji’den Bergama’da Görkemli bir açılış yaptı. Biotrend Enerji, Bergama’da yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Biotrend Enerji, ülke çapında hız verdiği yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, Bergama’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi’ni hizmete açtı. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, komşu ilçe belediyelerinin başkanları, muhtarları, özel sektör temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

4,2 MWe üretim kapasitesiyle faaliyete başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin açılışında konuşan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, bölgeye yatırımlarının devam edeceğini, tesis sayılarını arttırarak Türkiye genelinde 100 Mw’ın üzerinde bir rakama ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Türkiye’de bugün kişi başı günlük üretilen çöp miktarı 1 kg, toplam nüfusa göre günlük çöp miktarı ise yaklaşık 80 bin ton olduğuna dikkat çeken Doğan, toplam çöpün %20’sinin yeniden ekonomiye kazandırdıklarına işaret etti. Sıfır atık projeleriyle yılda 3,15 milyon ton sera gazı salınımının engellediklerini vurgulayan Doğan, bunun 500bin ağacın yeniden ekilmesi, 500binden fazla aracın trafikten menedilmesi anlamını taşıdığına işaret etti. 2021 yılında 100 milyon TL değerinde yatırım yaptıklarını söyleyen Davut Doğan, bu rakamı yükseltmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi. 2021 yılında halka arz sonrası Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzalanan pay devir sözleşmesiyle, Biotrend Enerji’nin mali gücünü kuvvetlendirmesinin yanı sıra kurumsal yönetim ve iklim riski yönetimini ilerlettiğine, daha yüksek çevre standartları ve satın alma uygulamalarını benimsediklerine dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: “Çöp, İzmir için sorun olmaktan çıkmıştır.”

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına dikkat çekerek, sürdürülebilir yatırımlarla çöpün İzmir için sorun olmaktan çıktığını ifade etti. Günde 800 ton kapasiteli Bergama Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi’ndeki atıkların geri dönüşüm yoluyla enerji ve gübre üretiminde kullanılacağına işaret eden Soyer, günde 100 ton gübre üretileceğinin ve 58bin haneye elektrik sağlayacağının bilgisini verdi. Soyer, enerji alt yapısına yapılan yatırımlarla çöpün artık enerjiye dönüşen bir hammadde olduğunu, İzmir’de atık toplama ve yenilenebilir enerji adına atılan bu adımların Türkiye’ye ilham vermesini dilediğini vurguladı.