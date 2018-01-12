Beykoz'da uygulama imar planları askıya çıktı

İSTANBUL (AA) - Beykoz Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi 1. Etap 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planları, Beykoz Belediyesi'nde askıya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17 Ekim 2017'de onaylanan ve Çiğdem Mahallesi'nin tamamı, İncirköy, Soğuksu ve Çubuklu mahallelerinin bir kısmını kapsayan 1. etap imar planı, bir ay askıda kalacak. İlçe sakinleri plan itirazlarını bu tarihler arasında Beykoz Belediye Başkanlığı'na yapabilecek.

Askı süresi dolduktan ve itirazlar değerlendirildikten sonra yürürlüğe girecek planın ardından vatandaşların imar durumuyla ilgili müracaatları alınmaya başlanacak. İmar durumu müracaatları ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapılacak.

Bir aylık askı süresi sonunda plan bölgesinde yaşayan Beykozlular taşınmazları için imar alabilecek.

Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi 1. Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı, basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Basın toplantısına Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Planlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mimar Eyüp Salih Elmas, Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, Başkan Danışmanı ve Meclis I. Başkanvekili İbrahim Hocaoğlu, Plan ve Proje Müdürü Hayriye Gül Totu ve imar planının hazırlanmasında görev alan planlama ekibi katıldı.

"Bu planlar Beykoz'un yüz akıdır"

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beykoz'un askıya çıkan imar planlarıyla tarihi günlerinden birini yaşadığını söyledi.

İlçeye yerli ve milli planlar yaptıklarını belirten Çelikbilek, şunları kaydetti:

"Bunun onurunu yaşıyoruz. Beykoz'daki bütün yasal zorluklara rağmen şu anda imarda sahada uygulama aşamasına geldik. İstanbul'un 39 ilçesi içindeki bir ilçede bir tarih yazdık. Beykoz üzerine spekülasyon yaptırmadık. Diğer etap planlarının da bu yıl çıkmasını bekliyoruz. 2. etap ve 3. etap 1/1000'lik uygulama imar planları da Beykoz Belediyesi'nden çıkarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve kurumlar tarafından onay aşamasındadır. Bütün planların gayesi üzerinde barındırdığı insanların hak ve hukuklarını korumak ve onları rahat ettirmektir. Beykoz'un yüz akı ve geleceği olan bu planlar ilçemize hayırlı olsun."

Planlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Eyüp Salih Elmas da imar planlarını masa başında değil, belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından şehir plancıları, kentsel tasarımcılar, harita mühendisleri ve danışmanlardan oluşan güçlü bir ekiple sahayı karış karış tarayarak, ölçüm ve analizler yaparak hazırladıklarını anlattı.