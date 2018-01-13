Beykoz'un SİT alanından çıkartılması için imza kampanyası

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da bulunan 45 muhtar ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçenin SİT alanından çıkartılarak Boğaziçi İmar Kanunu'ndaki bina taban oturumunun ve kat adedinin artırılması için imza kampanyası başlattı.

Kampanya hakkında gazetecilere bilgi veren Kavacık Mahalle Muhtarı Yusuf Kesici, Paşabahçe, Çiğdem, Çubuklu, Soğuksu ve Rüzgarlıbahçe'nin bir kısmını kapsayan 1. etap planlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylandığını hatırlatarak, 2. etap planların meclis gündeminde onay beklediğini belirtti.

Beykoz genelindeki bina arsalarının 500 metrekarenin altında olması ve ilçenin SİT alanında kalması nedeniyle mevcut İmar Kanunu ve imar planlarından olumsuz yönde etkilenildiğini kaydeden Kesici, "Mevcut imar planlarına göre konut alanlarında kat oturum alanı yüzde 15,

ticaret+konutta yüzde 25 olarak verilmiştir. Mevzuatın bina oturma alanlarını dar tutması ve konut alanlarına 3 kattan fazla izin vermemesi nedeniyle 250 bin nüfuslu Beykoz'un yüzde 80'i mağdur durumda kalacaktır." dedi.