Beylikdüzü'nde emekliler lokali yenilendi

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkına daha kaliteli ve nezih bir ortam sunmak amacıyla kapasitesini iki katına çıkardığı Cumhuriyet Mahallesi Emekliler Lokali’ni yenilenmiş hali ile hizmete açtı. Emekli vatandaşların doğanın kucağında nefes alabileceği, arkadaşları ile birlikte hoşça vakit geçirip okuma köşelerindekütüphanesinden yararlanabileceği hizmet tesisi; 150 m2 kapalı, 60 m2 pergola alanı ve çevre parkı ile kullanıma uygun hale getirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumhuriyet Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Camii karşısında yer alan koruluğun içerisindeki Emekliler Lokali’nin açılış törenine; Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Ömer Şatır, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Av. Turan Taşkın Özer, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.İlçede yaşayan emekli vatandaşların buluşma noktası haline gelen tesisin açılış törenindeki konuşmasına, emeği geçen herkese teşekkür ederek başlayan Başkan Vekili Ömer Şatır; “Böyle güzel ortamların bu şekilde büyümesi ve yenilenmesi Beylikdüzü’nü daha da güzel hale getirecektir.” ifadelerini kullandı. “Biz insanlarımızı emekli olarak görmüyoruz, onlar hayatın içerisindeler ve deneyimlerini bizlerle paylaşıyorlar.” diyen Mehmet Murat Çalık ise; “Beylikdüzü’nde her zaman vatandaşlarımızın ortamlarını mümkün olduğunca iyileştirmeye ve tecrübelerini aktaracakları hale getirmeye gayretettik. Umarım bu tesis Beylikdüzümüze güzellikler getirir.” şeklinde konuştu.