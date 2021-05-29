Beylikdüzü pandemide yatırımcısına yüzde 40 kazandırdı

İstanbul’da konut yatırımının gözdesi haline dönüşen Beylikdüzü, pandemide yatırımcısına sağladığı yüksek kazanç faktörüyle de İstanbul geneline büyük fark attı. Türkiye çapında en çok konut satışı gerçekleştirilen İstanbul, yatırımcısına yüzde 23,4’lük prim kazandırırken bu rakam Beylikdüzü’nde yüzde 40’ı aştı.

Beylikdüzü’nün merkezi konumu, modern kent vizyonu, geniş yeşil alanı ve güçlü konut potansiyeli ile her türlü yatırımcı beklentilerini en iyi şekilde karşıladığına değinen Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, “Bölgedeki inşaat projeleri, Beylikdüzü’nün modern kent vizyonuna önemli bir değer kazandırdı. Bu değer de konut yatırımlarına yansıyor. İlçe, pandemi ile geçen bir yılda yatırımcısına yüzde 40’ı aşan bir prim getirdi. Bölgedeki kentsel dönüşüm projeleriyle önümüzdeki yıl bu rakam yüzde 50’yi aşabilir” dedi

İstanbul’un yıldızı parlayan bölgelerinden Beylikdüzü, geniş ulaşım ağının getirdiği merkezi konumu, modern kent vizyonu, sosyal yaşam odaklı dinamik yapısı, genç nüfusu, geniş yeşil alanı ve güçlü konut potansiyeli ile İstanbul’da konut yatırımının gözdesi haline dönüştü. Yeni yapılan inşaat projeleri, bölgede tek başına, çekirdek ya da kalabalık aile olarak yaşamak isteyenler ile yatırım amaçlı konut sahibi olmak isteyenleri buluşturuyor. İlçenin kent vizyonuna yapılan her yatırım, bölgedeki konutların sunduğu katma değeri yukarılara taşıyor. İlçe İstanbul’un yıldızı parlayan bölgelerinden biri olarak pandemi döneminde yatırımcısına sunduğu yüzde 40’ı aşan primle İstanbul genelini de aşan bir katma değer yarattı.

Bölgede hayata geçirdiği Alya markalı projelerle yüzlerce aileyi ev sahibi yaparak bölgenin gelişimine liderlik eden Akkuş Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Kentsel dönüşüm projeleriyle yüzde 50’yi aşan prim beklentisi

“Güçlü ulaşım ağı, sosyal ve toplumsal projelerin yanı sıra markalı konut projeleriyle her türlü yatırımcı için adeta bir çekim merkezi haline dönüşen Beylikdüzü, yatırımcısına sunduğu katma değer ile de bu konumunu sağlamlaştırıyor. Ulaşım ağının avantajıyla İstanbul’un merkez ilçelerinden biri haline dönüşen bölge, sunduğu modern kent vizyonu ile Türkiye’nin örnek ilçelerinden biri haline geldi. Pandemi ile birlikte şehrin merkezinde ancak doğayla iç içe yaşam beklentisine de cevap vermeye başladı. İlçede tek başına, çekirdek ya da

kalabalık aile olarak yaşamak isteyenleri, geniş seçenekler bekliyor. Uygun bütçeli konutların yanı sıra üst düzey donanım ve prestij arayan yatırımcılar da beklediğini bulabiliyor. Tüm bu unsurlardan hareketle pandemi ile geçen bir yılda yatırımcısına yüzde 40’ı aşan bir prim sağladı. Bu rakam, İstanbul genelinde yüzde 23.4’te kaldı. Bölgedeki kentsel dönüşüm projelerindeki artışı da hesaba katarsak, önümüzdeki yıl prim oranının yüzde 50’leri aşacağını söyleyebiliriz.”

Akkuş Grup Hakkında

1988 yılında kurulan Akkuş Grup, tekstil, akaryakıt, eğitim, kimya ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 1993 yılında tekstil sektörüne adım atan grup, 2006 yılında kurduğu tekstil üretim tesisi ile sektörde hızlı bir büyüme gerçekleştirerek Türkiye’deki en büyük 500 şirket sıralamasına girmeyi başarmıştır. Tekstil sektöründe elde ettiği bu başarı, grubun akaryakıt ve inşaat sektörlerine giriş yapmasını tetiklemiştir. Mardin Organize Sanayi Bölgesi, Avcılar Ambarlı ve Güneşli de olmak üzere sahip olduğu 3 tesisinde ürettiği tekstil ürünlerinin tümünü Avrupa’ya ihraç eden grup, bünyesinde bine yakın bir istihdam yaratmaktadır.

Tekstil ve kimya sektörlerinde elde ettiği köklü tecrübesini öz kaynaklarından gelen finansman gücüyle birleştirerek 8 yıl önce Akkuş Gayrimenkul ile sektöre giriş yapan grup, imza attığı Alya Grandis, Alya Penta, Trio projelerini yaparak teslim etmiştir. 4 yıl önce de Lübnanlı iş ortağı El Khatib Group ile kurduğu BOSS4 Gayrimenkul şirketi ile Alya markası adı altında prestijli ve yenilikçi konut projeleri geliştirmeye devam etmektedir.