Beyoğlu'nda “Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz 2016” Sergisi

Beyoğlu Belediyesi, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ikinci yıl dönümü münasebetiyle düzenlediği 15 Temmuz Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında “Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz 2016” fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak. Anadolu Ajansının objektiflerinden 38 fotoğrafın yer aldığı sergi ile vatandaşlar, milletimizin 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı göstermiş olduğu onurlu duruşa ve kahramanlık hikâyesine bir kez daha tanıklık edecek. 11 Temmuz 2018 Perşembe günü Taksim Meydanı Açık Hava Sergi Alanı’nda açılışı gerçekleştirilecek sergi, 10 Ağustos 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

