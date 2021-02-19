Beyoğlu’nun güvenilirlik YILDIZ’ı tüm sokaklarda parladı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın önderliğinde 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak güvenilirlik eğitimi ile ilgili bütün bilbordlar donatıldı. Beyoğlu’nu ziyaret edenlerin ve esnafın büyük ilgisini çeken güvenilirlik eğitime dönük afişler bütün kente yayıldı.

İstanbul’un gözbebeği Beyoğlu’nda Belediye’nin önderliğinde Güvenilir Ürün Platformu ve Unilever iş birliği ile yapılacak eğitim çalışması ile gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin eğitim alması hedefleniyor.

Projeye ilişkin değerlendirme yapan Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz iş birliğiyle ilgili “Gıda güvenliği toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Gıda güvenliğinin sağlanamaması sonucu gelişen hastalıklar insan sağlığı açısından oluşturduğu risklere ek olarak ekonomiye de ciddi yükler getirmekte ve turizm faaliyetlerine olumsuz etki edebilmektedir. Her 2 profesyonel mutfaktan 1’ine ulaşan Unilever Ev Dışı TüketimEkibi olarak, markamızın ‘Destekle, İlham Ver, Geliştir’ amacı doğrultusunda ev dışı tüketim sektörünün gelişimine katkı sağlayacak her türlü adımın sorumluluklarımızdan biri olduğunu düşünüyoruz” dedi.

BİR TIKLA GÜVENİLİRLİK SERTİFİKASINI AL

Her hafta İstanbul’un bir ilçe belediyesi ile gerçekleştirilecek online eğitimlere katılmak için www.guvenilirurunplatformu.com adresine kayıt yaptırmak yeterli olacak. Ücretsiz eğitim sonucunda katılımcılara güvenilirlik sertifikası verilecek.