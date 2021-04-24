Bir fasulyeden çıkan başarı hikayesi

Celal Toprak yazıyor - Şimdi size fasulyeden bir başarı hikayesi anlatacağım. Son dönemin en çok konuşulan kavramı yerel kalkınmada ders olarak okutulacak bir başarı hikayesi…

Yer Ordu Gürgentepe… Bir gün ilçeye bir Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü atanır. Adı Murat Kuzu…

Her konuda (arıcılık, kadın girişimciliği, küçük baş hayvancılık ve fındık) çalışmalar yapar. Ama en çok da fasulyeye takılır. Ve önceki yıllarda ilçede kilo ile ölçülen Gürgentepe Çoban Fasulyesi’nde (buna isim olarak bombay da deniyor) üretim patlaması yaşatır. Özellikle kadınların katkısı ile tam 8 ton fasulye üretilir. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü, DOKAP Bölge İdare Başkanlığı ve Gürgentepe Belediyesi bu çalışmaya büyük katkı verir.

Murat Kuzu 8 ton fasulyeyi üretirken bunun nasıl satılacağını kara kara düşünür. Sıkıntı basar kendini. İşte tam bu noktada bir kurtarıcı yetişir imdadına. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler bu fasulyenin tamamını alacağını söyler. OR – TAR AŞ fasulyenin tamamını almak için devreyi girer.

Bu destek fasulye çalışmasına yeni bir boyut kazandırır. 2021 yılında üretimi 20 tona çıkarma kararı alınır.

Alınır alınmasını da sürekli belediye satarak olmaz ki bu çalışma… Murat Kuzu Türkiye’nin hatta dünyanın en yetkin bakliyatçılarından biri olan Mehmet Reis’i arar…

Reis Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis numune ister. Hatta beğenir. İşte tam bu sırada Mehmet Reis beni arar ve “Senin memleketle güzel işler” yapacağız diye bilgi veriri.

Şimdi Murat Kuzu ile Mehmet Reis arasında görüşmeler sürüyor. Türkiye’nin bakliyat konusundaki kral ismi bu fasulyeyi beğendi. Biraz maliyette sorun var. O da aşılırsa Gürgentepe Çoban Fasulyesi önce bütün Türkiye’ye sonra da dünyaya satılacak hale gelecek. Gürgentepe ekmeğini fasulyeden çıkaracak. Zenginleşecek. Belki de göç etmek zorunda kalmayacak.

İşte üç adımda yerel kalkınma örneği. Üç isim önderlik yapınca muhteşem bir yerel kalkınma başarı hikayesi çıkıyor ortaya. Sonrasında belki Gürgentepe Çoban Fasulyesi’ne coğrafi işaret alınır. Ve belki de dünyanın en iyi fasulyesi seçilir.

Çoban fasulyesi hakkında

. Gürgentepe Çoban Fasulyesi tohumlarının ilçede bereket getirdiğine inanılır. Bu yüzden her 6 Mayıs HIDIRELLEZ BAYRAMI’nda toprakla buluşturulup, ekim-kasım aylarında hasat edililir.

. Gürgentepe Çoban Fasulyesi’nin tane ve bakla yapısı yönünden fiziksel görünümü diğer yöre fasulyelerinden farklı olup; fasulye taneleri beyaz ve iri şekillidir. Fasulyenin pişme süresi, pişirildiğinde kabuk atmaması, su alma kapasitesi, aroma ve tat yönünden başka yöre fasulyelerinden kolaylıkla ayırt edilebilir.

. Gürgentepe Fasulyesi’nin fizikokimyasal ve morfolojik özellikleri; kuru ağırlık, yaş ağırlık, su alma kapasitesi, su alma indeksi, pişme süresi (tane ağırlığı ve ebadıyla birlikte değerlendirilmek koşuluyla), uzunluk, genişlik ve kalınlık ölçüleri yüksek yemeklik fasulye türü olduğunu gösterir.

. Tane ağırlığı ile pişme süresi arasında yüksek korelasyon, Çoban Fasulyesi’nin çok yüksek ebat ve tane ağırlığına rağmen, 20-25 dakika gibi düşük bir sürede pişmesi önemli bir özelliği.