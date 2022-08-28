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Bir ilke imza attı!.. Yerel yönetimle üniversite işbirliği yaptı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ile beş yıl sürecek “Ortak Hizmet Protokolü” imzaladı. Ardahan Üniversitesi’ne eğitim kaynağı konusunda destek olan Esenyurt Belediyesi; lisansüstü eğitim, mesleki-teknik bilgilendirme ve uzaktan eğitim gibi alanlarda üniversite iş birliğiyle çeşitli çalışmalar gerçekleştirecek

Bir ilke imza attı!.. Yerel yönetimle üniversite işbirliği yaptı

Esenyurt Belediyesi, akademik alandaki çalışmaları desteklemek ve eğitim alanında gerçekleşecek olan projelere ortak olmak amacıyla Ardahan Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Faydalı işler yapacağımıza inanıyor, bu protokolün hem ilçemize hem de üniversiteye değer katmasını diliyorum” dedi.

Eğitim alanında gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Esenyurt Belediyesi, Ardahan Üniversitesi ile eğitimde iş birliği sağladı. Ağustos ayı belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edilen karar sonrası Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ile beş yıl sürecek “Ortak Hizmet Protokolü” imzaladı. Ardahan Üniversitesi’ne eğitim kaynağı konusunda destek olan Esenyurt Belediyesi; lisansüstü eğitim, mesleki-teknik bilgilendirme ve uzaktan eğitim gibi alanlarda üniversite iş birliğiyle çeşitli çalışmalar gerçekleştirecek. Protokol kapsamında, özellikle Ardahan’da tarım ve hayvancılıkla ilgili ortak akademik projeler yürütülecek. İmzalanan protokolün olumlu sonuçlar doğuracağını söyleyen Başkan Bozkurt, “Faydalı işler yapacağımıza inanıyorum. Protokolün ilçemize ve Ardahan Üniversitesi’ne değer katması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Yapılan iş birliğinin gençlere önemli fırsatlar sunacağını belirten Rektör Mehmet Biber, akademik projeleri destekleyeceklerini söyleyerek, Başkan Bozkurt’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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